20 лучших сериалов из 90-х

Время всегда пролетает быстро и незаметно, поэтому многие события из жизни забываются. Многие взрослые люди ностальгируют по 90-м годам, так как на них пришлось беззаботное детство и юность, а одним из элементов культуры того времени стали фильмы и сериалы. Тогда нельзя было зайти в Сеть и посмотреть следующую серию, а нужно было дожидаться ее премьеры на ТВ.