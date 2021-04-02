«Сюжет сожгли в пламени метеорита»: почему зрители разругали «Угрюм-реку»

За последние 15-20 лет телеканалы заново экранизировали почти все знаменитые романы классиков и беллетристов. После очередной премьеры зрители сразу же начинают сравнивать новые сериалы с советскими образцами, чаще всего, конечно, в пользу последних. Хотя встречались и исключения — например, сериал «Идиот» Владимира Бортко по одноименному роману Достоевского.

Фото: Кадр из сериала "Угрюм-река" Кадр из сериала "Угрюм-река"

Но, пожалуй, ни одна экранизация за последние годы не вызвала столь ожесточенных споров, как недавно вышедший на Первом канале сериал «Угрюм-река». «Рамблер» разбирался, чем недовольны зрители. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Первая претензия, как всегда, касается точности повествования. Но создатели с самого начала предупредили, что сериал — не дословная экранизация Шишкова, а лишь произведение по мотивам.

Акцент сделан на мелодраму и мистику, социальная проблематика, в том числе зарождение революционного движения, борьба рабочих за своих права, осталась лишь условным фоном для личной истории Прохора Громова. Некоторые зрители отметили, что из-за такой перестановки смыслов роман превратился в банальную мелодраму.

Нарекания вызвал и кастинг актеров, а также подача персонажей. Сравнивая с прежней экранизацией романа — фильмом Ярополка Лапшина — многие посчитали, что актеры не соответствуют своим ролям. Особенно сильно досталось Юлии Пересильд , сыгравшей роковую красавицу Анфису Козыреву.

Ее ругали и за прическу — кудряшки сочли неподходящей прической для женщины ее сословия — и за рыжий цвет волос, и за внешнее несоответствие героине.

«Пересильд в сериале чересчур современная. Иметь в деревне в то время такие кудряшки?! И вообще сразу видно, что она городская мадам. Даже бегает по деревне по-городскому».

«В новом сериале режет глаз укладка Анфиса. Не для героини и не для деревни. Так и не привыкла к такой Анфиса».

«У Анфисы никакой величавости, ни во взгляде, ни в походке, ни в манере говорить - всё суетится без конца, да тараторит. Так роковые женщины себя не несут. Да и сибирячки тоже так себя не ведут. Наш сибирский народ с достоинством, с чувством, с толком, с расстановкой, лишнего не скажет».

Кадр из сериала "Угрюм-река"

«Больное место — Анфиса. Да, образ ее у нас романтизирован — и по роману, и по фильму Лапшина. Я бы на месте Пересильд отказалась от роли — и возраст, и внешность , а уж хабалистость показать, это если ничего больше другого в арсенале нет. Но тут будет другая Анфиса — не та, что сумела и в женах, и во вдовах, и в любовницах чистой оставаться, а потертая жизнью Этуаль местного разлива. Не думаю, что о такой бы грезил дворянин Шапошников, как о недосягаемом идеале».

Впрочем, свою порцию критики получил и Александр Горбатов , сыгравший Прохора Громова, и Софья Эрнст, исполнившая роль его жены Нины Куприяновой, и другие актеры.

«Из А.Горбатова мог бы получиться сносный Прохор, так же как и А.Балуев — Петр Громов. Но вот не смог их режиссер заставить вытащить из себя вышеперечисленных героев».

«Каждый автор — писатель как то в именах и фамилиях героя отражает его сущность.. например Плюшкин или Швондер — пролетарий, а тут всего два слова ПРОХОР ГРОМОВ....это гром, рычание, тайга, а на TV герой с утеса гнусавым голосом орет. И Прохор из Угрюм-реки исчез. Остался приказчик из провинциального магазина».

«В книжного Прохора девки влюблялись с первого взгляда, а с "новым" Прошкой ни одна, даже современная девушка, рядом не будет. Похоже актёры подбирались, чтобы были пострашней жены Эрнста, чтобы не затмили её ни внешностью, ни талантом».

«Прохор до конца фильма в одной поре находится, ещё и похабный развратник, а не мощный промышленник, фу, просто смотреть противно было».

«Начали за здравие, как говорится, а закончили, ну все понятно((( как Анфису убили, тут и кончилось кино.... Актриса исполнившая роль жены Прохора вообще походу не училась актерскому мастерству, одна и та же эмоция на протяжении всей картины».

Кадр из сериала "Угрюм-река"

Кроме того, зрителей смутил и конец сериала, не имеющий ничего общего с книжным. В романе Прохор совершает самоубийство, одолеваемый призраками прошлого. В сериале его убивает Тунгусский метеорит. Впрочем, изменили судьбы и других героев романа — Нины, Ибрагима и так далее.

«Сюжет скомкали и сожгли в пламени Тунгусского метеорита...»

«Тунгусский метеорит должен был прилететь в начале фильма, но обидно опоздал на 15 серий».

«Предлагаю сценариста Сапрыкину выдвинуть на Оскар за бомбическую концовку сериала. Тунгусский метеорит как начало новой жизни».

«Ради последних титров о метеорите стоило посмотреть до самого финала...так долго и от души не хохотала давно!»

«Идея нового сериала проста как унитаз — прилетел метеорит и всё пошло прахом».

«Прилетел тунгусский метеорит и испепелил злодея! Похоже что идея с метеоритом пришла в голову постановщикам в самый последний момент, аккурат перед сдачей фильмы».