Какие сериалы нельзя пропустить в апреле

Весенние премьеры долгожданных сериалов подчас заставляют оставаться киноманов дома, даже несмотря на потепление. Подробнее о том, что смотреть в этом месяце - в материале "Рамблера".

Happy End, с 1 апреля

Кадр из сериала Happy end

Эротическая драма от создателей сериала "Псих" повествует историю 19-летних Леры и Влада, которые переехали в Москву и решили заработать на вебкаме. Вот только чем больше клиентов появляется у Леры, тем сильнее Влад начинает ревновать девушку. Сомнительный бизнес в одночасье ставит отношения героев под угрозу.

"Игрушка для взрослых", с 2 апреля

Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"

Жена миллиардера и IT-гения, жизнь которой кажется идеальной на первый взгляд, узнает о том, что супруг вживил ей в мозг чип. С его помощью сумасшедший отслеживает местоположение возлюбленной, наблюдает за ней и даже может выяснить, достигла ли она оргазма в постели. Решив раз и навсегда покончить с жизнью в неволе, девушка сбегает из дома.

"Мейр из Исттауна", с 19 апреля

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"