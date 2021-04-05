Какие сериалы нельзя пропустить в апреле

Весенние премьеры долгожданных сериалов подчас заставляют оставаться киноманов дома, даже несмотря на потепление. Подробнее о том, что смотреть в этом месяце - в материале "Рамблера".
Happy End, с 1 апреля
Кадр из сериала Happy end
Эротическая драма от создателей сериала "Псих" повествует историю 19-летних Леры и Влада, которые переехали в Москву и решили заработать на вебкаме. Вот только чем больше клиентов появляется у Леры, тем сильнее Влад начинает ревновать девушку. Сомнительный бизнес в одночасье ставит отношения героев под угрозу.
"Игрушка для взрослых", с 2 апреля
Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Жена миллиардера и IT-гения, жизнь которой кажется идеальной на первый взгляд, узнает о том, что супруг вживил ей в мозг чип. С его помощью сумасшедший отслеживает местоположение возлюбленной, наблюдает за ней и даже может выяснить, достигла ли она оргазма в постели. Решив раз и навсегда покончить с жизнью в неволе, девушка сбегает из дома.
"Мейр из Исттауна", с 19 апреля
Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Главная героиня работает детективом в городишке, где ничего не происходит. Работа не приносит радости Мейр, личная жизнь также не ладится, но внезапно все переворачивается с ног на голову, когда неподалеку от города убивают ребенка. Интригующее дело вмиг обнажает истинные проблемы в жизни самой Мейр.