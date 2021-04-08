«Ты еще ответишь»: почему чеченцы угрожают российскому сценаристу

В конце января состоялась премьера российского сериала "Топи", автором сценария которого стал писатель Дмитрий Глуховский
. Однако его новая работа понравилась не всем. Из-за выхода сериала Глуховскому начали поступать угрозы от жителей Чеченской Республики. Подробнее — в материале "Рамблера".
По их мнению, сериал оскорбляет честь чеченской женщины и всего народа. В "Топях" актриса Софья Володчинская сыграла девушку, которая сбежала от своего жениха. О национальности молодой женщины не говорится, но некоторые зрители решили, что она именно чеченка и ведет себя "аморально".
Теперь Глуховского призывают к ответу. Под постами в его Instagram-аккаунте появились подобные комментарии:
"За свои "Топи" ты еще ответишь перед чеченским народом",
"Если ты думаешь, что тебе все сойдет с рук, то ошибаешься. Где бы ты не находился, хоть на Луне, достанем ведь",
"Пока на данный момент тебе смешны эти угрозы. Ты думаешь, что ты под защитой, но, поверь, твоя защита рушится",
"Вы за это ответите, свиньи".
Кроме того, в сети опубликовали личные данные Дмитрия Глуховского: номер телефона и адрес проживания.
"А вот и сценарист фильма Топи Дмитрий Глуховский, который решил хайпиться и пытаться развращать чеченских девушек. Домашний адрес на экране. Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты Димася - оглядывайся по сторонам, нечисть" (орфография и пунктуация авторов сохранены),
— написали в одном из Telegram-каналов.
Дмитрий Глуховский пока публично не выступил с комментарием и не сообщил о поступающих ему лично угрозах. Ранее подобные сообщения поступали героине сериала Софье Володчинской. Тогда режиссер Владимир Мирзоев
заявил "Открытым медиа", что это абсурдно, и актриса сыграла "девушку с дагестанским бэкграундом":
"Всегда найдутся люди, желающие что-то накрутить и исказить реальность".