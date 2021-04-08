«Ты еще ответишь»: почему чеченцы угрожают российскому сценаристу

По их мнению, сериал оскорбляет честь чеченской женщины и всего народа. В "Топях" актриса Софья Володчинская сыграла девушку, которая сбежала от своего жениха. О национальности молодой женщины не говорится, но некоторые зрители решили, что она именно чеченка и ведет себя "аморально".