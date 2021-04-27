Самые ожидаемые сериалы 2021 года

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году были приостановлены съемки многих фильмов и сериалов, из-за чего их премьеры были перенесены на 2021 год. Если часть долгожданных фильмов уже вышла, а их премьера откладывалась из-за закрытых кинотеатров, то с сериалами ситуация сложнее.