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Самые ожидаемые сериалы 2021 года

Елизавета Назарова
9 часов назад
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году были приостановлены съемки многих фильмов и сериалов, из-за чего их премьеры были перенесены на 2021 год. Если часть долгожданных фильмов уже вышла, а их премьера откладывалась из-за закрытых кинотеатров, то с сериалами ситуация сложнее.
Многие шоу просто не успели доснять, а из-за карантина в некоторых странах съемки постоянно прерывается. Кроме того, члены съемочной группы не застрахованы от коронавируса. Несмотря на задержки, есть примерный график премьер на 2021 год. Смотрите видео и узнайте о самых ожидаемых сериалах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ургант высмеял Корчевникова.
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