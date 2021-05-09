Сериал «Игра престолов» стал самым любимым для миллионов телезрителей, и это заслуженно, ведь в нем есть все: щепотка мистики, элементы боевика, нотки фантастики. Кинолента пестрит интригами, предательствами, любовью и сложными хитросплетениями сюжета.

За восемь сезоны зрители успели всей душой проникнуться к главным героям. Все персонажи довольно многогранные, разделить их на плохих и хороших просто невозможно. Это все, в первую очередь, благодаря высококлассной актерской игре. Все звезды сериала - настоящие профессионалы своего дела. Но даже у них порой возникали сложности с некоторыми сценами.