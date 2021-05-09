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Неудобные сцены, в которых не хотели сниматься звезды «Игры престолов»

Катерина Саломе
48 минут назад
Сериал «Игра престолов» стал самым любимым для миллионов телезрителей, и это заслуженно, ведь в нем есть все: щепотка мистики, элементы боевика, нотки фантастики. Кинолента пестрит интригами, предательствами, любовью и сложными хитросплетениями сюжета.
За восемь сезоны зрители успели всей душой проникнуться к главным героям. Все персонажи довольно многогранные, разделить их на плохих и хороших просто невозможно. Это все, в первую очередь, благодаря высококлассной актерской игре. Все звезды сериала - настоящие профессионалы своего дела. Но даже у них порой возникали сложности с некоторыми сценами.
Смотрите видео и узнаете о неудобных сценах, в которых не хотели сниматься звезды «Игры престолов».
Сериалы,Видео,Игра престолов,
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