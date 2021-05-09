Какие ошибки совершили сценаристы «Короны»

Благодаря создателю и главному сценаристу сериала «Корона» Питеру Моргану у зрителей появился шанс увидеть мир британской монархии изнутри. Однако в проекте есть несколько исторических неточностей. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Фото: Кадр из сериала «Корона» Кадр из сериала «Корона»

В первую очередь хочется отметить, что свекровь принцессы Елизаветы не надевала монашескую рясу на королевскую свадьбу 1947 года. На самом деле на свадьбу она пришла в обычном шелковом платье. А в монашеской рясе принцесса Алиса Баттенбергская была запечатлена уже на коронации Елизаветы II

Также героиня сериала секретарша Венеция Скотт, которая трагически умерла и побудила премьер-министра Уинстона Черчилля к решительным действиям во время Великого смога 1952 года, — вымышленный персонаж. А вот Великий смог на самом деле принес много испытаний жителям Лондона.

Еще один ложный факт — принц Филипп никогда не называл своего сына Чарльза «чертовым слабаком». Напомним, что по сюжету, юный принц Чарльз попадает в школу-интернат Гордонстоун, где страдает от нападок хулиганов. И его неумение постоять за себя приводит в ярость принца Филиппа. Позже королевский инсайдер рассказал изданию Glamour, что Елизавета II расстроена тем, что в сериале принц Филипп показан как отец, равнодушный к благополучию своего сына.

Также основная сюжетная линия «Короны» начинается с 1947 года. Уже в первом эпизоде Георг VI, отец принцессы Елизаветы, откашливается кровью, что является явным признаком подступающего рака. Хотя на самом деле в 1947 году у него еще не было заболевания, первые признаки онкологии появились только в 1951 году.