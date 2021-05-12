Почему в «Великолепном веке» резко заменили актрису

Мерьем Узерли сыграла роль Хюррем Султан в знаменитом популярном телесериале «Великолепный век». Актриса снималась на протяжении трех сезонов телепроекта. Внезапно для своих поклонников, в конце третьего сезона, Мерьем решила закончить съемки и уйти с проекта. Создателям сериала пришлось срочно найти ей замену. «Рамблер» расскажет о причинах случившегося.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» Кадр из сериала «Великолепный век»

На роль Хюррем продюсеры пригласили опытную и зарекомендовавшую себя актрису Вахиде Гердюм. Фанаты телесериала не понимали, в чем дело и требовали разъяснений. Ведь Вахиде на тот момент было 48 лет - она была значительно старше предыдущей актрисы.

Вокруг смены артисток ходило много слухов. Одни утверждали, что у Мерьем случился нервный срыв из-за перенапряжения, ей пришлось лечь в больницу и пройти лечение. Другие утверждали, что Узерли обделили гонораром, что и послужило причиной для ухода звезды.

Но все это было далеким от правды. Дело в том, что Мерьем забеременела во время съемок телесериала. На тот момент у нее были серьезные отношения с бизнесменом из Турции Джаном Атешем, который настаивал на прерывании беременности.

Узерли тяжело переживала из-за категоричной позиции своего возлюбленного. Из-за этого ее самочувствие и психическое состояние стремительно ухудшались. Позже в одном из интервью она признавалась, что в тот момент ее даже посещали мысли о самоубийстве.