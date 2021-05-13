Сериалы, основанные на кинохитах: почему они не всегда удачны

Последние годы телевидение переживает невероятный подъем. На наших глазах сериалы оттеснили большое кино на второй план, а выражение «еще одну серию и спать» стало частью нашего ежедневного языка. Но телевидение пытается не только создавать оригинальный контент, но и дарит вторую жизнь полнометражным историям. Разбираемся в самых успешных сериалах, снятых по мотивам известных фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Ганнибал» Кадр из фильма «Ганнибал»

«Ганнибал»

Бессмертное детище писателя Томаса Харриса имеет шанс оказаться в числе самых экранизируемых книг. Сперва был снят «Охотник на людей» Майкла Манна , потом «Молчание ягнят», следом были выпущены «Ганнибал» и «Красный дракон». В какой-то момент стало очевидно, что переезд этой серии романов на телевидение лишь вопрос времени.

В 2013 году тайна раскрылась — на экраны вышел сериал «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси в главных ролях. Авторы проекта сразу дали понять, что не намерены заниматься фактической экранизацией романов Харрисона, а всего лишь берут выдуманный писателем мир с импозантным и опасным психиатром-маньяком. Клариссу Старлинг заменили на профайлера-мужчину по имени Уилл. А сама история их непростого, но захватывающего сотрудничества растянулась на 3 сезона.

Ключевым плюсом сериала является выбор Миккельсена на роль Ганнибала Лектера . Знаменитому датчанину, как и его предшественнику Энтони Хопкинсу , удалось создать образ героя, от одного взгляда на которого в венах стынет кровь, но от которого невозможно оторваться. Проект сумел вовремя остановиться, закончившись на пике.

В начале 2021 года вышел сериал « Кларисса », который возвращался к известной истории через призму Клариссы Старлинг. Но проект получился блеклым и неинтересным. Там, где «Ганнибал» сумел отыскать новую форму и тон истории, «Кларисса» топталась на месте.

«Фарго»

«Фарго» изначально был выстроен в формате проекта-антологии. Это значит, что каждый новый сезон рассказывает свою уникальную историю с совершенно новыми героями, но в рамках существующей вселенной. Придуманный братьями Коэн абсурдный мир маленького городка Фарго с непутевыми героями и безумными злодеями в новом тысячелетии получил уже 4 полноценных сезона.

Шоураннерам сериала подчинилась главная комбинация успеха коэновских историй — сплав черного юмора и крепкой человеческой драмы. Говоря проще, это почти всегда смех сквозь слезы. Четвертый сезон «Фарго» с Крисом Роком в главной роли получился ощутимо слабее своих предшественников. При просмотре возникает стойкое ощущение, что авторы исписались, а сама история забуксовала.

Пока неизвестно, возьмут ли создатели тайм-аут, чтобы переосмыслить шоу, но очевидно, что новый сезон (если ему суждено быть) просто обязан предложить зрителю что-то совершенно особенное. Потому что на данный момент проект рискует из суперхита скатиться к суперпровалу.

«Мир Дикого Запада»

В 1973 году на экраны вышла фантастическая драма Майкла Крайтона «Западный мир» — первая в истории лента, в которой использовались изображения, сгенерированные при помощи компьютера. Вопреки этому техническому прорыву и небанальному сюжету про закрытый парк развлечений с андроидами, сама картина новым словом в кино не стала. Фильму не хватило масштаба, бюджета и смелости.

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Все это решил исправить в 2016 году брат Кристофера Нолана Джонатан. Вместе с супругой Лизой Джой он выпустил сериал « Мир Дикого Запада ». Проект с прекрасными актерскими работами (Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис ) имел ключевое отличие от оригинала — в самой конструкции сюжета была спрятана тайна о показанном мире и представленных героях. На руку сериалу сыграло и время релиза. Если в 70-х мир едва ли задумывался о технологическом будущем, маячившем на горизонте, в XXI веке это будущее уже состоялось.

На данный момент сериал насчитывает три сезона и не готов сбавлять обороты — с каждой новой главой «Мир Дикого Запада» обрастает новыми яркими смыслами и героями. Не уменьшается и зрительский интерес. Таким образом, дебютная история Крайтона спустя 40 лет оказалась намного актуальнее и уместнее своего изначального релиза. Вот такой парадокс.

«Рэтчед»

Справедливости ради нужно заметить, что недавний сериал Райана Мерфи не является продолжением или новой трактовкой книги «Пролетая над гнездом кукушки». Он лишь заимствует одну из главных героинь истории — медсестру Рэтчед, работающую в психиатрической клинике. В оригинальной версии она стремилась установить свои порядки, подавляя волю пациентов всеми доступными способами.

Мерфи решил пофантазировать на тему того, каким могло быть прошлое героини, превратившейся из гуманистки в настоящего тирана. В своих исследованиях продюсер, кажется, свернул не туда — в его трактовке Рэтчед имела мало общего с оригиналом, а ее предполагаемый бэкграунд едва ли вязался с легендарным фильмом Милоша Формана . И вроде бы можно было сделать ту же скидку, что и «Ганнибалу» (заимствующему героя, но не историю полностью), но с Мерфи все не так просто. Он превратил сериал в жгучий коктейль из драмы, триллера и хоррора, но сама сестра Рэтчед выглядит лишь блеклой копией знакомого персонажа. Можно ли простить автору его причуды? Несомненно. Близок ли сериал к оскароносной «Пролетая над гнездом кукушки»? Нисколько.

В итоге мы получили сделанную в лучших традициях Райана Мерфи смелую, захватывающую, но совершенно необязательную и сбивчивую историю, попытавшуюся выехать на узнаваемости культового фильма. Не получилось.

«Сквозь снег»

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо («Паразиты») не только ставит оскаровские рекорды, но и превращается в автора, чьи истории получают вторую жизнь на телевидении. В мае 2020 года на экраны вышел сериал «Сквозь снег» — ремейк одноименного фильма корейца, действие которого происходит в пределах одного поезда, спасающегося от апокалипсиса.

Здесь важно отметить, что сама картина Хо получила весьма сдержанные отзывы критиков и зрителей. С одной стороны, азиатский постановщик не стал заигрывать с Голливудом и рассказал свою историю без жалости и ужимок, с другой — фильм явно недожал.

Сериал постарался восполнить пробелы старшего брата, но будто бы тоже потерпел фиаско. Не сказать, что все так уж плохо, но и какими-то выдающимися новыми смыслами проект похвастаться не смог. Да, весь этот поезд тащит на себе прекрасная Дженнифер Коннелли , но ее одной недостаточно.

Авторы заявили о съемках второго сезона и повесили в воздухе главную интригу о том, вокруг чего это продолжение будет выстраиваться. Как знать, вполне может быть, что за рамками событий фильма шоураннеры найдут куда больше пространства для полета. Но это не точно.

«Мотель Бейтса»

Сериал стал предысторией «Психо» Альфреда Хичкока, перенесенной в наши дни. Он рассказывает о юности Нормана Бейтса — будущего маньяка-психопата. В шоу Норман еще совсем юн, его мама жива и вместе они только покупают злополучный мотель и стоящий рядом дом на холме.

Сериал получился отличным спин-оффом хорошо знакомой истории. В отличие от той же «Рэтчед» Мерфи, которая только заигрывала с узнаваемым сюжетом, авторы «Мотеля Бейтса» максимально воспроизвели мир истории, подарив ей масштаб и недостающий бэкграунд.

«Они»

Недавняя новинка от Amazon Prime почему-то «продавалась» зрителям как проект Джордана Пила («Прочь», «Мы»). Сериал о темнокожей семье, решившей переехать в элитарный район, населенный исключительно белыми, действительно вдохновлен стилистикой Пила, но сам режиссер никакого отношения к сериалу не имеет. Более того, название проекта «Они», будто бы отсылающее к его последней на сегодняшний день картине «Мы», тоже ловко водит зрителя за нос: кто здесь мы, а кто они, в данном контексте совершенно не объясняется.

Кадр из сериала «Они»

Но, как только становится понятно, что проект не является продолжением фильма, можно выдохнуть и начать наслаждаться историей, не ища в ней каких-либо отсылок. «Они» получились шокирующим, но очень талантливым высказыванием о расизме, нетерпимости и травме, которая у каждого из нас своя. Эдакая зубодробительная драма с элементами хоррора и детектива. Поразительно, что история, в которой есть место мистике, сама иногда кажется призраком и «Сияния», и остросоциальных драм Спайка Ли , и даже «Американской истории ужасов».

Получился идеальный slow burn, который долго прикидывается тем, чем не является, но держит в напряжении до самого финала. Кстати, сериал заявлен как антология и второму сезону уже дан зеленый свет.

«Ребенок Розмари»

Какую именно цель преследовали авторы сериала «Ребенок Розмари», неясно. Вроде бы тягаться с Романом Полански — затея неумная и изначально провальная. Его фильм 1968 года стал культовым не просто так, и добавить к нему что-то новое едва ли возможно. Но если представить, что сериал просто хотел продлить удовольствие от оригинального фильма, то все тут же становится на свои места.