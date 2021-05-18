Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой»

Самой Андерсон показалось забавным, что артистке уделяется столько внимания из-за того, что она играет ее. Звезда «Спасателей Малибу» заявила, что ее расстраивает лишь то, что шоу затронет тему того, как ее совместное секс-видео с Томми Ли стало достоянием общественности — артистка до сих считает это событие одним из самых тяжелых в ее жизни.