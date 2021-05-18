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Памела Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой»

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой». Об этом сообщает издание The Sun.
Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой»
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Новое мини-шоу, состоящее из восьми серий, рассказывает об отношениях артистки с рокером Томми Ли, за которого она вышла замуж спустя 96 часов после знакомства. Подруга звезды заявила, что Андерсон не планирует смотреть сериал.
«Она никогда не слышала об актерах, играющих ее или Томми, и не хочет знать их. Она и ее семья думают, что это шоу — дешевая подделка»,
— отметила собеседница газеты.
Отмечается, что роль барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe в новом проекте исполнил 38-летний актер Себастиан Стэн. Памелу играет 32-летняя Лили Джеймс.
Самой Андерсон показалось забавным, что артистке уделяется столько внимания из-за того, что она играет ее. Звезда «Спасателей Малибу» заявила, что ее расстраивает лишь то, что шоу затронет тему того, как ее совместное секс-видео с Томми Ли стало достоянием общественности — артистка до сих считает это событие одним из самых тяжелых в ее жизни.
Сериалы,Спасатели Малибу,Томми Ли,Памела Андерсон,
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