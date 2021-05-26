Пионеры и вампиры: зачем смотреть сериал "Пищеблок"

19 мая, в день пионерии состоялась премьера российского сериала "Пищеблок". Он снят по одноименному роману Алексея Иванова , вышедшему в 2018 году. "Рамблер" посмотрел вышедшие серии и рассказывает, как в одной картине сочетается олимпиада 1980 года, мистика и пионеры.

Фото: Кадр из сериала "Пищеблок" Кадр из сериала "Пищеблок"

Сюжет

Начинается сериал довольно невинно. На первых кадрах можно видеть теплоход, на котором пионеры плывут на новую смену в лагерь. Юные герои находят первых друзей, а их старшие вожатые — любовь. Однако уже здесь режиссер намекает нам на то, что в сериале будет присутствовать мистика с элементами хоррора. Во время поездки на корабле главный герой сериала Валера Лагунов вспоминает жертв Гражданской войны и рассказывает про своего брата, который работал вожатым в лагере и погиб. Из-за этого герой переживает тяжелую утрату и даже видит галлюцинации.

Кадр из сериала "Пищеблок"

Конечно же, какой лагерь без мистических историй? При заселении мальчики начинают вспоминать легенды, которые ходят об этом лагере и его призраках. Уже с первой ночи с людьми здесь начинают происходить странные вещи. Один из друзей главного героя начинает себя странно вести, а в одну из ночей он видит, как его друг пьет кровь у другого мальчика.

Отзывы и рецензии

Сериал показал хороший старт. За сутки первую серию посмотрело около ста тысяч зрителей. При этом примечательно то, что две на первый взгляд несовместимые вещи сыграли создателям на руку и принесли разношестную аудиторию. Молодые зрители заинтересовались мистикой и вампирами, а более старшее поколение решило оценить ностальгию по СССР.

Кадр из сериала "Пищеблок"

Многие сравнивают сериал с классическими американскими участниками 80-х и видят в этом что-то из Кинга. Некоторые зрители говорят, что сама эстетика сериала напоминает знаменитую картину "Очень странные дела", вышедшую на Netflix , но многие все же соглашаются, что эти произведения полярно разные и могут быть похожи друг на друга только цветами и атмосферой.

В целом рецензии от зрителей больше положительные, чем отрицательные. При этом негативные отзывы чаще касаются поведения героев и их раскрытия. Некоторые возмущаются, что в сериале люди не соответствуют пионерскому уставу и образу жизни.

"Такое ощущение, что это не пионерский лагерь, а лагерь будущих зеков. Пионеры! Я подчеркиваю - пионеры! - Едят в столовой как свиньи. Бросаются хлебом и мажут себя едой. И это пионеры! Где вы таких видели?"

В положительных отзывах зрители защищают сериал и говорят о том, что он не претендует на историческую точность. Действительно, ностальгия по СССР — лишь часть того, за что можно полюбить картину, но не то, ради чего ее стоит смотреть. В действительности в сериале есть упор на мистику и саму историю.