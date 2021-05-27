Культовые сериалы, которые невозвратно устарели

27 мая состоялась премьера нового спецвыпуска «Друзей», который изначально планировался как отдельный сезон культового сериала. Из-за пандемии формат шоу срочно изменили, и, кажется, это решение только пошло проекту на пользу. Разбираемся, почему возвращение на экраны топовых сериалов плохая идея.

Фото: Кадр из сериала «Друзья» Кадр из сериала «Друзья»

«Друзья»

Конечно, шанс встретиться с любимыми героями спустя 17 лет после завершения проекта — это большая радость. И не так важно, кто как состарился и изменился, — возможность наблюдать за сохранившейся экранной химией между актерами сериала уже подарок. Но изначально сериал планировали вернуть на экраны полноценным сезоном. Возможно, стилистика проекта была бы сильно изменена в соответствии с повесткой сегодняшнего дня, но тогда возникает вопрос в духе парадокса корабля Тесея: измененные «Друзья» оставались бы тем культовым шоу из 90-х или нет?

Важно отметить, что «Друзья» по многим фронтам стали первопроходцами: сняли свадьбу гомосексуальных героинь, прославляли вегетарианство и показали межрасовые отношения, которые в то время все еще считались табуированными на телевидении.

Но наравне с этими достижениями шоу из дня сегодняшнего легко заметить и его очевидные промахи. Сложно не ощутить кринж на сценах, в которых герои-весельчаки обидно шутят о представителях ЛГБТ-сообщества. Или сексистски указывают женским персонажам их место в жизни с точки зрения патриархата. И таких примеров достаточно.

Здесь стоит оговориться, что история толерантности развивается постепенно, и «Друзья» подсвечивали общественные стереотипы в соответствии с этими этапами. Но в эпоху #MeToo изменился общественный запрос и оптика зрителей, а значит, то, что прощали сериалу когда-то, вряд ли не заметят сейчас. Таким образом, кажется, что формат спецвыпуска « Друзей », в котором они просто общаются и встречают других звездных гостей, идеален. В обратном случае был высок риск выпустить страшного мутанта, пытающегося усидеть на всех стульях сразу, но не поспевающего за духом времени.

«Секс в большом городе»

Сложно представить другой культовый сериал с женскими героинями во главе, который сумел бы сделать для феминизма больше, чем «Секс в большом городе».

Во-первых, шоу дало сильный голос целому поколению женщин, оказавшихся на границе двух тысячелетий с отжившими свое патриархальными традициями и маячащими на горизонте переменами.

Во-вторых, мужские персонажи задумывались как повод для поднятия важных и сложных тем, близких миру женщин. Но именно во втором пункте и кроется большая ошибка проекта — по факту мужчины стали центральной темой для обсуждений главных героинь. Вот такая уловка авторов: в центре истории женщины, но говорить они будут только о мужчинах.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

И это еще полбеды. Отношения главной героини Керри, терзаемой сложным романом с богатым и эгоцентричным мистером Бигом, — то еще непаханое поле для разговоров о токсичности и созависимости. Это сейчас мы понимаем, что от таких мужчин лучше держаться подальше, но на рубеже веков Керри с каким-то нездоровым мазохизмом возвращается к своему мучителю снова и снова, романтизируя его и наделяя качествами, которыми он явно не обладал.

В связи с этим готовящийся к выходу новый сезон «Секса в большом городе» порождает много вопросов. Сперва говорили, что токсичного героя Криса Нота в проекте не будет, но недавно стало известно, что он все же вернется. Невозможно не задуматься, какими именно будут их отношения с Керри в эпоху новой оптики.

Если сериал останется верен себе и продолжит вращаться только вокруг мужчин (пусть и пропущенных через видение женщин), он рискует пролететь мимо своей аудитории. Старые зрители едва ли увидят в подобном продолжении что-то новаторское. А зритель помоложе просто не поймет, как взрослые и самодостаточные женщины могут с таким нездоровым упоением оценивать всю свою жизнь через призму отношений с мужчинами. Нет, такие сиквелы нам даром не сдались.

«Декстер»

Окей, бумер, очевидно, что « Декстер » намеренно заходил на опасную территорию про совестливого маньяка-криминалиста, убивающего только плохих парней. Очевидно и то, что не каждый герой обязательно должен быть положительным. Если признать, что творчество — это пространство свободы и поиска новых форм, смыслов, точек зрения, то исчезнет всякое желание мерить каждое художественное произведение по нормам морали.

Вот только во времена, когда не утихают дискуссии о самых разных типах насилия (от физического до психологического), пытаться заставить зрителей симпатизировать пусть и харизматичному, но больному на голову герою — откровенно плохая идея. Как и романтизация любого насилия в целом.

Да, Декстер получал по заслугам, но развязка выглядела так, что этому персонажу хотелось сочувствовать. Оттого и возврат на экраны героя подобного толка кажется очень опасной затеей. Как выстроить грань между беспристрастным наблюдением за злодеем и не подключиться к нему эмоционально? Как не начать видеть мир его глазами (а Декстер всегда убедительно оправдывал свою злодейскую сущность)? Как не превратить насилие в эффектный аттракцион, только усиливающий общую стигму?

Поживем — увидим, но пока что сиквел «Декстера» кажется затеей изначально провальной. И это мы еще не вспоминаем, что проект на своем излете умудрился обрушить все свои крутые рейтинги , потому что авторы не сумели вовремя остановиться. Вот как бы эта история не повторилась снова

«Сплетница»

Сериал, который в середине нулевых отчасти стал «Сексом в большом городе» для миллениалов, сегодня едва бы прошел тест на адекватность. В основе сюжета жизнь старшеклассников элитной школы, которые в перерывах между бесконечными встречами, ланчами и тусовками успевают побыть в многочисленных отношениях и самую малость поучиться. Привилегированность положения главных героев в наши дни кажется чем-то отталкивающим. Да, десять лет назад была мода на rich and fabulous (богатых и прекрасных), за жизнью которых хотелось подсмотреть хотя бы издалека, но теперь раздутые донельзя проблемы белых богатых красивых людей без финансовых трудностей кажутся несколько издевательскими.

Ребут проекта выйдет совсем скоро (летом 2021 года), и уже известно , что актерский состав разбавлен по принципу инклюзивности, а главной темой сериала станет слежка в социальных сетях. По словам авторов шоу, ключевые элементы старой «Сплетницы» они сохранили.

Если это будут все те же красиво разодетые герои, оторванные от реальности и с проблемами, близкими только элитарной классовой группе, шоу провалится. В конце концов посмотреть на подобных героев можно и без сериала — взять хотя бы инстаграмы семейства Кардашьян.

Кадр из сериала «Настоящая кровь»

«Настоящая кровь»

Конкретной информации про ребут «Настоящей крови» еще нет, но в Сети давно обсуждаются планы телебоссов возродить проект. В связи с этим давайте разберемся, насколько данная затея оправдана и стоит ли браться за сериал, отживший свое еще в середине десятых.

Итак, у нас есть главная героиня — официантка Сьюки, обладающая телепатическими способностями. Однажды в ее жизни появляется вампир Билл, с которым у нее завязываются романтические отношения . А после их дуэт разбавляет третий не лишний (и тоже вампир) Эрик.

Сериал строится якобы на том, что у Сьюки есть право выбора, с кем ей быть и кого любить, но по факту она является эдаким миловидным фоном для мужских персонажей, разбирающихся со своими проблемами. Более того, интрига первого сезона строилась на поимке неизвестного маньяка, убивающего женщин, вступивших в связь с вампирами. Ну приехали! Образно говоря, женщин опять наказывают за желание пользоваться своим правом вести свободную половую жизнь.