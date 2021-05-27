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«Друзья», «Сплетница» и еще 3 сериальных хита прошлого, которые невозвратно устарели

WMJ.ru
19 часов назад
27 мая состоялась премьера нового спецвыпуска «Друзей», который изначально планировался как отдельный сезон культового сериала. Из-за пандемии формат шоу срочно изменили, и, кажется, это решение только пошло проекту на пользу. Разбираемся, почему возвращение на экраны топовых сериалов плохая идея.
Культовые сериалы, которые невозвратно устарели
Фото: Кадр из сериала «Друзья»Кадр из сериала «Друзья»

«Друзья»

Конечно, шанс встретиться с любимыми героями спустя 17 лет после завершения проекта — это большая радость. И не так важно, кто как состарился и изменился, — возможность наблюдать за сохранившейся экранной химией между актерами сериала уже подарок. Но изначально сериал планировали вернуть на экраны полноценным сезоном. Возможно, стилистика проекта была бы сильно изменена в соответствии с повесткой сегодняшнего дня, но тогда возникает вопрос в духе парадокса корабля Тесея: измененные «Друзья» оставались бы тем культовым шоу из 90-х или нет?
Важно отметить, что «Друзья» по многим фронтам стали первопроходцами: сняли свадьбу гомосексуальных героинь, прославляли вегетарианство и показали межрасовые отношения, которые в то время все еще считались табуированными на телевидении.
Но наравне с этими достижениями шоу из дня сегодняшнего легко заметить и его очевидные промахи. Сложно не ощутить кринж на сценах, в которых герои-весельчаки обидно шутят о представителях ЛГБТ-сообщества. Или сексистски указывают женским персонажам их место в жизни с точки зрения патриархата. И таких примеров достаточно.
Здесь стоит оговориться, что история толерантности развивается постепенно, и «Друзья» подсвечивали общественные стереотипы в соответствии с этими этапами. Но в эпоху #MeToo изменился общественный запрос и оптика зрителей, а значит, то, что прощали сериалу когда-то, вряд ли не заметят сейчас. Таким образом, кажется, что формат спецвыпуска «Друзей», в котором они просто общаются и встречают других звездных гостей, идеален. В обратном случае был высок риск выпустить страшного мутанта, пытающегося усидеть на всех стульях сразу, но не поспевающего за духом времени.

«Секс в большом городе»

Сложно представить другой культовый сериал с женскими героинями во главе, который сумел бы сделать для феминизма больше, чем «Секс в большом городе».
Во-первых, шоу дало сильный голос целому поколению женщин, оказавшихся на границе двух тысячелетий с отжившими свое патриархальными традициями и маячащими на горизонте переменами.
Во-вторых, мужские персонажи задумывались как повод для поднятия важных и сложных тем, близких миру женщин. Но именно во втором пункте и кроется большая ошибка проекта — по факту мужчины стали центральной темой для обсуждений главных героинь. Вот такая уловка авторов: в центре истории женщины, но говорить они будут только о мужчинах.
Кадр из сериала «Секс в большом городе»
И это еще полбеды. Отношения главной героини Керри, терзаемой сложным романом с богатым и эгоцентричным мистером Бигом, — то еще непаханое поле для разговоров о токсичности и созависимости. Это сейчас мы понимаем, что от таких мужчин лучше держаться подальше, но на рубеже веков Керри с каким-то нездоровым мазохизмом возвращается к своему мучителю снова и снова, романтизируя его и наделяя качествами, которыми он явно не обладал.
В связи с этим готовящийся к выходу новый сезон «Секса в большом городе» порождает много вопросов. Сперва говорили, что токсичного героя Криса Нота в проекте не будет, но недавно стало известно, что он все же вернется. Невозможно не задуматься, какими именно будут их отношения с Керри в эпоху новой оптики.
Если сериал останется верен себе и продолжит вращаться только вокруг мужчин (пусть и пропущенных через видение женщин), он рискует пролететь мимо своей аудитории. Старые зрители едва ли увидят в подобном продолжении что-то новаторское. А зритель помоложе просто не поймет, как взрослые и самодостаточные женщины могут с таким нездоровым упоением оценивать всю свою жизнь через призму отношений с мужчинами. Нет, такие сиквелы нам даром не сдались.

«Декстер»

Окей, бумер, очевидно, что «Декстер» намеренно заходил на опасную территорию про совестливого маньяка-криминалиста, убивающего только плохих парней. Очевидно и то, что не каждый герой обязательно должен быть положительным. Если признать, что творчество — это пространство свободы и поиска новых форм, смыслов, точек зрения, то исчезнет всякое желание мерить каждое художественное произведение по нормам морали.
Вот только во времена, когда не утихают дискуссии о самых разных типах насилия (от физического до психологического), пытаться заставить зрителей симпатизировать пусть и харизматичному, но больному на голову герою — откровенно плохая идея. Как и романтизация любого насилия в целом.
Да, Декстер получал по заслугам, но развязка выглядела так, что этому персонажу хотелось сочувствовать. Оттого и возврат на экраны героя подобного толка кажется очень опасной затеей. Как выстроить грань между беспристрастным наблюдением за злодеем и не подключиться к нему эмоционально? Как не начать видеть мир его глазами (а Декстер всегда убедительно оправдывал свою злодейскую сущность)? Как не превратить насилие в эффектный аттракцион, только усиливающий общую стигму?
Поживем — увидим, но пока что сиквел «Декстера» кажется затеей изначально провальной. И это мы еще не вспоминаем, что проект на своем излете умудрился обрушить все свои крутые рейтинги, потому что авторы не сумели вовремя остановиться. Вот как бы эта история не повторилась снова

«Сплетница»

Сериал, который в середине нулевых отчасти стал «Сексом в большом городе» для миллениалов, сегодня едва бы прошел тест на адекватность. В основе сюжета жизнь старшеклассников элитной школы, которые в перерывах между бесконечными встречами, ланчами и тусовками успевают побыть в многочисленных отношениях и самую малость поучиться. Привилегированность положения главных героев в наши дни кажется чем-то отталкивающим. Да, десять лет назад была мода на rich and fabulous (богатых и прекрасных), за жизнью которых хотелось подсмотреть хотя бы издалека, но теперь раздутые донельзя проблемы белых богатых красивых людей без финансовых трудностей кажутся несколько издевательскими.
Ребут проекта выйдет совсем скоро (летом 2021 года), и уже известно, что актерский состав разбавлен по принципу инклюзивности, а главной темой сериала станет слежка в социальных сетях. По словам авторов шоу, ключевые элементы старой «Сплетницы» они сохранили.
Если это будут все те же красиво разодетые герои, оторванные от реальности и с проблемами, близкими только элитарной классовой группе, шоу провалится. В конце концов посмотреть на подобных героев можно и без сериала — взять хотя бы инстаграмы семейства Кардашьян.
Кадр из сериала «Настоящая кровь»

«Настоящая кровь»

Конкретной информации про ребут «Настоящей крови» еще нет, но в Сети давно обсуждаются планы телебоссов возродить проект. В связи с этим давайте разберемся, насколько данная затея оправдана и стоит ли браться за сериал, отживший свое еще в середине десятых.
Итак, у нас есть главная героиня — официантка Сьюки, обладающая телепатическими способностями. Однажды в ее жизни появляется вампир Билл, с которым у нее завязываются романтические отношения. А после их дуэт разбавляет третий не лишний (и тоже вампир) Эрик.
Сериал строится якобы на том, что у Сьюки есть право выбора, с кем ей быть и кого любить, но по факту она является эдаким миловидным фоном для мужских персонажей, разбирающихся со своими проблемами. Более того, интрига первого сезона строилась на поимке неизвестного маньяка, убивающего женщин, вступивших в связь с вампирами. Ну приехали! Образно говоря, женщин опять наказывают за желание пользоваться своим правом вести свободную половую жизнь.
Сейчас подобный сценарий кажется настолько устаревшим и недееспособным, что не стоит даже пробовать. Давно отжила свое и вампирская тематика. А уж про сюжет, в котором кисейная барышня завороженно смотрит на загадочного и неэмоционального вампира, даже говорить не хочется. Подобным мы давно наелись.
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