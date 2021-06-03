Главные сериалы июня, которые нельзя пропустить

Каждый месяц стриминговые сервисы и другие платформы выпускают огромное множество новых сериалов. Неудивительно, что выбор киноленты на вечер может затянуться на несколько часов. Чтобы избавить вас от мучительных поисков свежей картины, "Рамблер" выбрал несколько сериалов июня, которые точно нельзя пропустить.

Фото: Кадр из сериала "Мальчик с оленьими рогами" Кадр из сериала "Мальчик с оленьими рогами"

"Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами", 4 июня

Кадр из сериала "Мальчик с оленьими рогами"

Экранизация комикса Vertigo повествует о мальчике – гибриде человека и оленя. Герой решает покинуть родной дом в безопасном лесу и, заручившись поддержкой нового друга, отправляется в путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы выяснить, как он появился на свет.

"История Лизи", 4 июня

Кадр из сериала "История Лизи"

Очередная, но многообещающая адаптация одноименного романа Стивена Кинга . Лизи – вдова знаменитого писателя, которая не в силах смириться с потерей мужа. Пытаясь хоть как-то сохранить память о нем, она решает спрятать его творческое наследие от всего мира. На фоне этого в жизни героини начинают разворачиваться куда более темные события.

Главную роль в сериале исполнила оскароносная Джулианна Мур, в роли ее мужа – Клайв Оуэн

"В ритме жизни", 18 июня

Кадр из сериала "В ритме жизни"