Зрители разгромили сериал про Анну Болейн

Недавно состоялся релиз мини-сериала « Анна Болейн » канала Channel 5, главную роль в котором исполнила Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»).

Сюжет проекта рассказывает о последних днях жизни героини, которая пытается организовать будущее дочери, параллельно сталкиваясь с противниками в социальных кругах.

Критикам сериал понравился, хотя обошлось без чрезмерных восторгов — в среднем у проекта стоит 3/5 баллов на разных площадках, а на агрегаторы вроде Metacritic его даже не добавили.

Впрочем, зрители не оценили решение авторов проекта взять на центральную роль темнокожую актрису, обрушив рейтинг «Анны Болейн» на iMDb вплоть до 1,2 баллов из 10 — по 1,5 тысячам оценок.

В рецензиях многие ругают не только «бредовое» переосмысление истории, связанное с кастом, но и другие элементы проекта — сценарий, тон и тому подобное. Некоторые отмечают, что даже если абстрагироваться от выбора актрисы, историю Анны просто «переврали», а сама работа Тёрнер-Смит не вызывает положительных эмоций.

Актриса успела прокомментировать обвинения, отметив, что её не удивила такая реакция аудитории, а авторы хотели в первую очередь рассказать историю конкретного персонажа, не зацикливаясь на вопросе расы.