Как сериал «Поза» навсегда изменил Голливуд

Однажды создатели «Американской истории ужасов» Райан Мёрф и Брэд Фэлчак взялись за новый проект, который был призван показать тёмную сторону Нью-Йорка конца 80-х годов. Сериал «Поза» стал воплощением подпольной ЛГБТ-субкультуры, и сегодня многие уверены, что он во многом изменил Голливуд, сделав его более лояльным по отношению к сексуальным меньшинствам и трансгендерам. Главными героями были цветные представители ЛГБТ-движения. Но самое интересное, что актёры не играли, а сами имели непосредственное отношение к этому. Их объединила так называемая Ball Culture, подпольная субкультура. Её философия выражается в стремлении одеваться так, как хочешь, менять гендер так, как хочешь, и в встречаться с тем, с кем хочешь.

Фото: Mainstyle Mainstyle

В проекте задействованы: Джанет Мок — активистка за права трансгендеров и писательница, чьи книги часто становятся бестселлерами, Эмджей Родригес — трансгендерная женщина, которая с 11 лет снимается в кино, Индия Мур — темнокожий приёмный ребёнок, которого дразнили ровесники, когда она была подростком. В центре внимания Доминик Джексон — эмигрантка из Тринидад и Тобаго, которая стала представителем бальной культуры и настоящим её символом, также сменив пол с мужского на женский.

О своих чувствах и эмоциях актрисы, которые ранее были мужчинами, рассказали в недавнем интервью. Так, Эмджей Родригес вспомнила о том, как получила роль Бланки Родригес-Евангелисты. По словам звезды, ей везде отказывали. «Я была на перепутье. Я не знала, хочу ли я продолжать заниматься актёрством, потому что я получала так много отказов», — рассказала она. Но после очередного «вы нам не подходите» внезапно ей пришли сразу два предложения. Прочитав о героине Бланке, Эмджей поняла, что это именно её роль и она хочет её получить.

Индия Мур также вспомнила, как делала кинопробы на роль Энджел. В то время в комнате было много людей, и она волновалась. Да и вообще Мур не до конца понимала, что представляет собой Райан Мёрфи и каково это — с ним сотрудничать. Она не знала, достойна ли этой роли, но в конце концов стала частью проекта «Поза». Индию также очень порадовало, что сценаристом будет Джанет Мок, которой она искренне симпатизировала.

Доминик Джексон не осталась в стороне и тоже поделилась воспоминаниями. Будучи представителем трансгендерной культуры, она была рада, когда её пригласили на съёмки сериала. «Но я столкнулся с возрастным барьером, потому что мне было уже 40 лет. Люди были готовы увидеть меня на прослушивании, но как только они узнавали мой возраст, они думали: “Ты чёрная. Трансгендер. Ты иммигрант. И тебе 40 лет?” И в моей голове проносилось: “Но посмотрите же на меня!”», — рассказывает актриса. Тем не менее, в сериале «Поза» для неё нашлась роль Электры Винтур, которая стала основательницей одноимённого дома.