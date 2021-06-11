Негативные рейтинги "Анны Болейн" обнулили

Сайт IMDb обнулил негативные рейтинги сериала "Анна Болейн", где главную роль сыграла чернокожая актриса. Это можно заметить в графе рейтинга и рецензии на сайте.

Фото: Кадр из сериала "Анна Болейн" Кадр из сериала "Анна Болейн"

Сообщается, что пользователи негативными отзывами уронили рейтинг проекта до отметки в 1,1 балла. Таким образом проект мог стать одним из самых провальных в истории кино.

Модераторы удалили все отрицательные отзывы, оценки и рецензии, в итоге рейтинг сериала поднялся до 6,9 из 10. Сообщается, что таким образом администрация сайта планирует бороться с расизмом и развивать толерантность в людях.