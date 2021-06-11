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Негативные рейтинги "Анны Болейн" обнулили

Елизавета Назарова
11 июня 2021
Сайт IMDb обнулил негативные рейтинги сериала "Анна Болейн", где главную роль сыграла чернокожая актриса. Это можно заметить в графе рейтинга и рецензии на сайте.
Негативные рейтинги "Анны Болейн" обнулили
Фото: Кадр из сериала "Анна Болейн"Кадр из сериала "Анна Болейн"
Сообщается, что пользователи негативными отзывами уронили рейтинг проекта до отметки в 1,1 балла. Таким образом проект мог стать одним из самых провальных в истории кино.
Модераторы удалили все отрицательные отзывы, оценки и рецензии, в итоге рейтинг сериала поднялся до 6,9 из 10. Сообщается, что таким образом администрация сайта планирует бороться с расизмом и развивать толерантность в людях.
Сериал "Анна Болейн", вышедший в начале июня, получил слишком много негативных отзывов зрителей. Они остались недовольны выбором актрисы на главную роль, а также слабым сюжетом и историческими неточностями.
Сериалы,Анна Болейн,
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