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Мария Машкова снялась во втором сезоне сериала «Света с того света»

Провинция.ру
1 час назад
На телеканале ТНТ стартует второй сезон мистического комедийного сериала «Света с того света». Главная героиня после несчастного случая оказывается парализованной. Она теряет любимую работу, потом ее бросает парень. Но Света не сдается, она находит врача, который обещает поставить ее на ноги. Вот толькооперация стоит недешево, а таких средств у девушки нет.
Мария Машкова снялась во втором сезоне сериала «Света с того света»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала
Тут ей на ум приходит безумная идея – стать экстрасенсом на дому. Тем более что диплом врача в этом ей очень даже пригодится, отмечает tnt-online.ru.
В новом сезоне Свету настигает внезапная любовь. В соседнем окне она видит привлекательного парня и следит за ним при помощи телескопа. Упускать такой шанс бойкая девушка не планирует, поэтому пускается в погоню за своим счастьем.
Сценарий новых серий написала Анна Пармас(«Давай разведемся», «История одного назначения»).
Главную роль в фильме исполнила Мария Машкова.
«Я переживала, кого утвердят на роль Светиного возлюбленного – хотелось по-настоящему краснеть в кадре. Это же крупный план, видны все детали. Надеюсь, что у меня получилось пару раз засмущаться по-настоящему. Уж очень симпатичного героя нашли»,
– рассказала актриса, не раскрыв имени актера.
Сериалы,История одного назначения,Мария Машкова,Анна Пармас,
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