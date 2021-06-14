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Обнародован актерский состав "Обители зла" от Netflix

Стелла Шмель
56 минут назад
Стриминговый сервис Netflix займется съемками сериала по вселенной "Обители зла". Компания уже представила актерский состав. Об этом сообщает журнал Variety.
Обнародован актерский состав "Обители зла" от Netflix
Фото: Кадр из фильма «Обитель зла: Возмездие»Кадр из фильма «Обитель зла: Возмездие»
Альберта Вескера сыграет Рэддик Лэнс. Кроме того, в съемках поучаствуют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес. Пока неизвестно, какие именно роли они сыграют.
Съемками для Netflix будет заниматься студия Constantin Film. Эта студия уже выпускала полнометражные фильмы по мотивам этой вселенной.
Сериалы,Паола Нуньес,Netflix,
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