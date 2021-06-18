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Секреты московской элиты: о чем российский сериал «Беспринципные»

Анна Арсеньева
17 часов назад
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Беспринципные". Премьера запланирована на осень этого года. "Рамблер" рассказывает, о чем этот сериал.
"Ожиревшая до дури российская элита сходит с ума"
Фото: Кадр из сериала "Беспринципные"Кадр из сериала "Беспринципные"
Жизнь богатых людей и их секреты — тема, которую в последнее время активно тиражируют в современных российский сериалах. "Беспринципные" сняты по сатирическим рассказам писателя Александра Цыпкина. Он же выступил и сценаристом проекта.
Действие сериала происходит в одном из самых дорогих районов Москвы — на Патриарших прудах. Главный герой по имени Славик, которого сыграл Павел Деревянко, рассказывает истории про себя и своих беспринципных знакомых со всей их "грязью".
Многие шутят, что Москва — не Россия, а Патрики — не Москва. Это город внутри города со своими правилами выживания. В сериале высмеиваются ценности этой элиты, которая живет вечеринками, ресторанами, изменами и обманом.
У многих зрителей после просмотра первого сезона персонажи вызвали отвращение:
"Сериал про то, как ожиревшая до одури современная российская денежная элита, обитающая в рамках Садового кольца, сходит с ума. Никому не хочется сочувствовать. Всех хочется поставить к стенке";

"После просмотра очень мерзко, хочется пойти помыться";

"Врут не краснея, ради денег душу дьяволу готовы продать, выкручиваются, подстраиваются. Ни принципов, ни чести давно нет. Зато как пафосно- Патрики! С претензией на интеллигентность".
Создатели, конечно, гиперболизировали образ московских богачей, выставив напоказ их помешанность на деньгах и аморальность. Тем не менее, сериал получился смешной.
Главных персонажей сыграла "элита" современного российского кинематографа: Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Максим Виторган и другие.
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