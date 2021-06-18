"Ожиревшая до дури российская элита сходит с ума"

В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Беспринципные". Премьера запланирована на осень этого года. "Рамблер" рассказывает, о чем этот сериал.

Фото: Кадр из сериала "Беспринципные" Кадр из сериала "Беспринципные"

Жизнь богатых людей и их секреты — тема, которую в последнее время активно тиражируют в современных российский сериалах. "Беспринципные" сняты по сатирическим рассказам писателя Александра Цыпкина . Он же выступил и сценаристом проекта.

Действие сериала происходит в одном из самых дорогих районов Москвы — на Патриарших прудах. Главный герой по имени Славик, которого сыграл Павел Деревянко , рассказывает истории про себя и своих беспринципных знакомых со всей их "грязью".

Многие шутят, что Москва — не Россия, а Патрики — не Москва. Это город внутри города со своими правилами выживания. В сериале высмеиваются ценности этой элиты, которая живет вечеринками, ресторанами, изменами и обманом.

У многих зрителей после просмотра первого сезона персонажи вызвали отвращение:

"Сериал про то, как ожиревшая до одури современная российская денежная элита, обитающая в рамках Садового кольца, сходит с ума. Никому не хочется сочувствовать. Всех хочется поставить к стенке";



"После просмотра очень мерзко, хочется пойти помыться";



"Врут не краснея, ради денег душу дьяволу готовы продать, выкручиваются, подстраиваются. Ни принципов, ни чести давно нет. Зато как пафосно- Патрики! С претензией на интеллигентность".