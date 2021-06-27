Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

У сериала «Сверхъестественное» появится приквел

Lenta.ruиещё 6
4 часа назад
У американского фэнтези-сериала «Сверхъестественное» появится приквел, его разработкой занимается телеканал The CW Television Network. Об этом сообщает портал Deadline.
У сериала «Сверхъестественное» появится приквел
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Исполнительными продюсерами проекта, который получит название «Винчестеры», выступит исполнитель одной из главных ролей — Дина Винчестера — Дженсен Эклз, а также его супруга Дэннил. Сценаристом шоу выступит Робби Томпсон, который работал и над оригинальным сериалом.
В будущем приквеле будет рассказана история родителей главных героев «Сверхъестественного», братьев Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестеров. Повествование будет вестись от имени Дина. Как пояснил Дженсен Эклз, ему всегда казалось, что его персонаж «хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как все началось».
Сериал «Сверхъестественное» выходил с 2005 по 2020 год. Он рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединенным Штатам, расследуют паранормальные явления и сражаются с такими порождениями зла, как демоны и призраки. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Сериалы,Сверхъестественное,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители