Майор в параллельных реальностях: о чем сериал "Пробуждение"

1 июля, в онлайн-кинотеатре ivi выходит сериал "Пробуждение". По сюжету следователь Павел Фролов в исполнении Евгения Миронова вместе со своим семейством попадает в автомобильную аварию. После этого его жена и сын превращаются в своего рода котов Шредингера — каждый день Фролов поочередно просыпается в одной из двух параллельных реальностей. В первой его неосторожное вождение привело к гибели наследника, во второй поездку не пережила его супруга.

Фото: ТАСС ТАСС

Фролову предстоит разгадать, какой же из этих миров настоящий и почему с ним вообще приключился несчастный случай. Узнать это действительно было бы интересно, но он занимается данными судьбоносными вопросами постольку-поскольку. Ведь у него есть дела поважнее: например, расследовать кучу незамысловатых убийств, как в любом другом шоу про копов.

Видео дня

Кстати, в каждой из реальностей Фролов раскрывает разные преступления, которые тем не менее странным образом перекликаются в отдельных деталях. В одной параллельной вселенной ему в этом помогает старый напарник Пушкин ( Александр Робак ), а в другой — зеленый стажер Лермонтов (во втором сезоне, глядишь, и до Гоголя очередь дойдет).

Ремейк американского шоу

Самое любопытное в "Пробуждении" — это сама концепция двух действительностей, в которых существует герой. Правда, заслуги отечественных кинематографистов в этом нет, так как фабула напрямую позаимствована из американского сериала 2012 года с аналогичным названием. Что характерно, зарубежное шоу полностью прошло мимо зрителей и было закрыто после первого сезона. Видимо, российские специалисты посчитали, что способны эффективнее распорядиться идеей, которая зарекомендовала себя за океаном как коммерчески несостоятельная.

Возможно, продюсеры полагают, что им на руку сыграет козырь в лице Евгения Миронова — актер любим в народе в первую очередь за роль князя Мышкина в сериале "Идиот" (2003), а потому посмотреть на него в незнакомом амплуа действительно любопытно. Миронову еще не доводилось перевоплощаться в следователей, что стало для него интригующим вызовом. Для погружения в своего персонажа исполнителю пришлось поднатореть в стрельбе и подводном плавании, а заодно посетить вскрытие настоящего трупа — для общего развития.

Увы, по первым трем сериям нельзя сказать, что Миронов как-то блистает в этой роли. Даже когда его герой пытается вести себя решительно и жестко, получается не слишком убедительно, поскольку, на мой взгляд, со стороны он все равно выглядит мягким и растерянным интеллигентом.

Работа над сериалом отчасти напоминала съемки у Кристофера Нолана — актерам зачастую было ничего непонятно из-за путаницы с реальностями. К счастью, режиссер Эдуард Парри разъяснял всем трудные для человеческого мозга моменты. Чтобы зрители не терялись в повествовании аналогичным образом, для них предусмотрена подсказка. Две параллельные реальности сняты в разных цветовых гаммах: та, где выжил сын, источает холодные синие, а та, где уцелела жена, отсвечивает теплыми оттенками. Правда, эту фишку наши кинематографисты также подсмотрели в оригинальном сериале.

Процедурная драма

Больше всего в "Пробуждении" тяготит то, что это процедурал — шоу, где каждая серия посвящена раскрытию одного отдельного дела, а сквозной сюжет развивается мимоходом по несколько минут (обычно в начале и в конце серии). С одной стороны, это один из самых популярных форматов, а с другой, морально устаревший. Лучшие современные сериалы по глубине своей проработки сопоставимы с романами. Процедуралы же обычно представляют собой жвачку, где большинство эпизодов сделаны по шаблону, а посылы простенькие. Герои в таких драмах раскрываются только через их работу, а начинать смотреть это действо зачастую можно откуда угодно.

В силу специфики фильма в каждую серию вмещаются сразу два расследования, из-за чего они кажутся еще более проходными и мимолетными. Подобную условность многие процедуралы скрашивают изрядным количеством юмора. "Пробуждение", к сожалению, своего зрителя шутками не балует. Пока герой гоняется за душегубами, все вокруг ходят с кислыми физиономиями, но проникнуться их скорбью затруднительно. Драма из-за утраты близких в аварии попросту не работает, потому что для зрителя, как и для героя, они живы — просто в разных реальностях.

К слову, оригинальный сериал имел довольно открытую концовку. Отечественные творцы пообещали исправить это недоразумение и дать четкие ответы на все вопросы, чтобы никто не пожалел о потраченном времени. Сложно сказать, поможет ли такая мера: ведь должно еще хватить терпения просмотреть все вторичные расследования, чтобы разузнать тайну аварии.

Как правило, удерживать аудиторию у экранов помогают яркие и обаятельные герои. Зрители проникаются к таким фигурам любовью и готовы каждую неделю наблюдать, что же отмочит на этот раз условный доктор Хаус. Следователь Миронова выглядит слишком блекло, чтобы вызывать подобные чувства.