За что критиковали сериал «Элен и ребята»

Французский романтический ситком транслировался с 1992 по 1994 год. Помимо Франции, телесериал приобрел популярность в Бельгии, Испании, Швейцарии, Норвегии и России. «Рамблер» рассказывает, почему успешный сериал критиковали зрители и СМИ.

Фото: Кадр из сериала «Элен и ребята» Кадр из сериала «Элен и ребята»

Основной причиной критики со стороны прессы послужила неправдоподобность, с которой создатели изображали студенческую и молодежную жизнь. Главные герои учатся на факультете социологии в вымышленном Университете Парижа. Однако за все 280 эпизодов студенты не посещают ни одной лекции, а учебе и подготовке к экзаменам создатели почти не уделяют экранного времени.

Критике подвергли личную жизнь главных героев. Несмотря на молодой возраст, ни компания Элен, ни другие персонажи не пьют, не ругаются матом и не курят. Причиной столь «чистого» образа молодежи на экране могли стать запреты на показ и пропаганду алкоголя и сигарет на французском телевидении. Когда производители сериала пошли на уступки критикам, сериал столкнулся с противоположной проблемой. Так, телеканал TF1 не поставил в эфир эпизоды со сценами драки. Также в эфир не вышли серии, где главная героиня принимает запрещенные вещества.