В чем секрет успеха сериала «Дживс и Вустер»

Британский сериал о похождениях молодого богача Берти Вустера и мудрого камердинера Дживса выходил на коммерческом телеканале ITV с 1990 по 1993 год. В начале 90-х и 00-х сериал с успехом транслировали в России. «Рамблер» рассказывает о причинах популярности английской телекомедии.

Фото: Кадр из сериала «Дживс и Вустер» Кадр из сериала «Дживс и Вустер»

Актеры

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Актерский состав отличался непостоянностью и путал зрителей: одного персонажа на протяжении четырех сезонов играли несколько людей. К примеру, восторженную красавицу Мадлен Бассет за 23 эпизода сыграли три разные актрисы.

Однако главные роли Берти Вустера и Реджинальда Дживса закрепились за двумя талантливыми британцами: Хью Лори и Стивеном Фраем соответственно. Актеры познакомились, обучаясь в Кембридже, затем вместе играли в театре и на телевидении. Сериал «Дживс и Вустер» стал их очередным совместным проектом. Энергичное взаимодействие комического дуэта и харизма Фрая и Лори по отдельности определили успех сериала.

Музыка

Бодрая скрипичная мелодия из заставки запомнилась многим зрителям. Джазовую композицию, ставшую заглавной мелодией сериала, написала английский композитор Энн Дадли. Вариации этой темы используются во всех эпизодах. Саундтрек дополнили актеры, которые вживую играли и пели классические британские и американские песни: «Лентяйка Минни», «Нагасаки», «Мой малыш», «Испанка» «47 рыжих моряков».

Кадр из сериала «Дживс и Вустер»

Первоисточник

Автор цикла «Дживс и Вустер», британский писатель Пелам Гренвилл Вудхаус пользовался большим уважением в литературных кругах. Читатели из народа любили комические и добродушные рассказы за тонкий юмор и высмеивание пороков британского истеблишмента.