Сериалы об альтернативной истории СССР

Создатели фантастических сериалов любят помещать персонажей в условия альтернативной исторической реальности. Например, грядущий сезон «Очень странных дел» покажет приключения одного из главных героев, шефа Джима Хоппера, в антураже советских секретных лабораторий. «Рамблер» собрал еще пять сериалов, в которых история Советского Союза меняется благодаря вмешательству главных героев.
«Америка», 1987
Кадр из сериала «Америка»
Конец 1980-ых. Руководство СССР изо всех сил стремится выиграть Холодную войну, и в стратосфере над территорией США гремят мощные термоядерные взрывы. Америка вынуждена сдаться. Далее следует одностороннее разоружение, обвал доллара, интеграция в военно-экономический блок и надзирательная система управления, где президент США подчиняется СССР. Такое положение дел нравится не всем, и простые люди начинают свою борьбу.
«Обратная сторона Луны», 2012 — 2016
Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»
Капитана московской полиции Михаила Соловьева
сбивает автомобиль прямо во время задержания опасного преступника. Придя в себя, мужчина понимает, что переместился в 1979 год в тело своего отца — капитана милиции Михаила Ивановича Соловьева. Михаил из будущего старается приспособиться к новым обстоятельствам и поймать маньяка, который мистическим образом также переместился в прошлое.
«1983», 2018
Сериал от Netflix
рассказывает альтернативную историю мира, где серия терактов 1983 года остановила демократизацию Польши. В результате спустя 20 лет все социалистические страны Европы, включая СССР, продолжают существовать, а «железный занавес» никогда не падал.
«Гости из прошлого», 2020 — ...
Кадр из сериала «Гости из прошлого»
Матвей Платонович Пиотровский — профессор физики, который совершил невозможное и создал машину времени. В результате научного эксперимента квартира ученого разделилась квантовым порталом: одна часть находится в 1982 году, а другая — в 2020. Теперь Матвею Петровичу и внуку Паше приходится делить жилплощадь с ее будущими хозяевами — семьей Даниловых. Члены обеих семей случайно попадают не в то время, и начинается путаница.
«Пищеблок», 2021
Кадр из сериала «Пищеблок»
Лето 80-го года. Пока страна следит за Олимпиадой, в небольшом пионерском лагере «Буревестник» пропадают дети. Те, кто вернулись, ведут себя странно: выглядят как мертвые, нападают на товарищей. Вожатый Игорь и пионер Валерка выясняют, что среди прибывших в лагерь есть вампиры. Теперь им предстоит разобраться, откуда взялись кровопийцы на Волге и кому из них можно доверять.