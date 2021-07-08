Сериалы об альтернативной истории СССР

Создатели фантастических сериалов любят помещать персонажей в условия альтернативной исторической реальности. Например, грядущий сезон «Очень странных дел» покажет приключения одного из главных героев, шефа Джима Хоппера, в антураже советских секретных лабораторий. «Рамблер» собрал еще пять сериалов, в которых история Советского Союза меняется благодаря вмешательству главных героев.

Фото: Рамблер Рамблер

«Америка», 1987

Кадр из сериала «Америка»

Конец 1980-ых. Руководство СССР изо всех сил стремится выиграть Холодную войну, и в стратосфере над территорией США гремят мощные термоядерные взрывы. Америка вынуждена сдаться. Далее следует одностороннее разоружение, обвал доллара, интеграция в военно-экономический блок и надзирательная система управления, где президент США подчиняется СССР. Такое положение дел нравится не всем, и простые люди начинают свою борьбу.

«Обратная сторона Луны», 2012 — 2016

Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»

Капитана московской полиции Михаила Соловьева сбивает автомобиль прямо во время задержания опасного преступника. Придя в себя, мужчина понимает, что переместился в 1979 год в тело своего отца — капитана милиции Михаила Ивановича Соловьева. Михаил из будущего старается приспособиться к новым обстоятельствам и поймать маньяка, который мистическим образом также переместился в прошлое.

«1983», 2018

Кадр из сериала «1983»

Сериал от Netflix рассказывает альтернативную историю мира, где серия терактов 1983 года остановила демократизацию Польши. В результате спустя 20 лет все социалистические страны Европы, включая СССР, продолжают существовать, а «железный занавес» никогда не падал.

«Гости из прошлого», 2020 — ...

Кадр из сериала «Гости из прошлого»

Матвей Платонович Пиотровский — профессор физики, который совершил невозможное и создал машину времени. В результате научного эксперимента квартира ученого разделилась квантовым порталом: одна часть находится в 1982 году, а другая — в 2020. Теперь Матвею Петровичу и внуку Паше приходится делить жилплощадь с ее будущими хозяевами — семьей Даниловых. Члены обеих семей случайно попадают не в то время, и начинается путаница.

«Пищеблок», 2021

Кадр из сериала «Пищеблок»