В Грузии возобновили съемки сериала "Сваты"

Съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" стартовали в Грузии. Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу.В коротком видео, опубликованном одним из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. Пока неизвестно, о чем именно будет этот эпизод.Немного ранее актриса Инна Королева, исполнявшая роль Маши Ковалевой в "Сватах", рассказала в своем Instagram, что прилетела в Грузию.Актриса намекнула, что это деловая поездка."Люблю свою работу", — написала Ковалева.Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы в первом полугодии 2021 года.