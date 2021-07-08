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В Грузии возобновили съемки сериала "Сваты"

Диана Товсепова
6 часов назад
Съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" стартовали в Грузии. Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу.
В Грузии возобновили съемки сериала "Сваты"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"
В коротком видео, опубликованном одним из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. Пока неизвестно, о чем именно будет этот эпизод.
Немного ранее актриса Инна Королева, исполнявшая роль Маши Ковалевой в "Сватах", рассказала в своем Instagram, что прилетела в Грузию.
Актриса намекнула, что это деловая поездка.
"Люблю свою работу", — написала Ковалева.
Сериалы,Инна Королева,
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