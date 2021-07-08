В Грузии возобновили съемки сериала "Сваты"

Съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" стартовали в Грузии. Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу.

В коротком видео, опубликованном одним из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. Пока неизвестно, о чем именно будет этот эпизод.