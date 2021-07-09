Аргентинские сериалы, которые мы смотрели в 90-е

За латиноамериканскими мыльными операми в 90-е следили не просто семьями, а целыми домами. Большей популярностью пользовались мексиканские и бразильские сериалы, но аргентинские мелодрамы также находили своего зрителя (особенно если в главной роли была Наталия Орейро ). «Рамблер» предлагает поностальгировать и вспомнить сериалы из Аргентины, которые мы любили.

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел» Кадр из сериала «Дикий ангел»

«Дикий ангел», 1998 — 1999

Кадр из сериала «Дикий ангел»,

Несмотря на простой сюжет, сериал возвел Наталию Орейро и Факундо Арана в ранг суперзвезд: актеры стали популярны даже за пределам Аргентины. В России сериал имел такую популярность, что транслировался пять раз после премьеры. «Дикий ангел» рассказывает историю любви юной бунтарки, воспитанницы церковного прихода Милагрос и сына богатого хозяина дома Иво, который страдает от неприятия со стороны отца.

«Мятежный дух», 2002 — 2003

Кадр из сериала «Мятежный дух»

Сериал рассказывает историю интерната, где учатся как дети влиятельных богачей, так и дети из бедных семей. Они такие разные, но их объединяет любовь к музыке и танцам. Каждый ученик борется за место под солнцем, не забывая о вечных ценностях: честности, дружбе, верности. «Мятежников» играли актеры 15-19 лет, а потому за звездами музыкальной мелодрамы обожали следить российские тинейджеры.

«Богатые и знаменитые», 1997 — 1998

Кадр из сериала «Богатые и знаменитые»

История современных Ромео и Джульетты, но со счастливым концом. Главные герои, эмоциональная Валерия и вдумчивый Диего, знакомятся нелепым образом, сталкиваясь машинами. К счастью, обходится без жертв, и персонажи разъезжаются. Судьба сводит их вновь на дне рождении подруги. Однако давняя вражда отцов не даст им быть вместе — по крайней мере поначалу.

«Антонелла», 1991

Кадр из сериала «Антонелла»

Типичная история Золушки, но с элементами детектива. Красавица Антонелла работает уличным клоуном, выступая под толстой маской грима. Сын местного богача Николас влюбляется в веселую и артистичную девушку. Правда, в Николаса также влюблена сестра Антонеллы, Наталия, которая работает у него секретаршей. По несчастному совпадению Наталья погибает, и Антонелла начинает искать убийц своей сестры.

«Селеста», 1991

Кадр из сериала «Селеста»