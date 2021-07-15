Сериалы, основанные на реальных событиях

Мы любим кино и сериалы за возможность быть украденными захватывающими историями. И все чаще сюжеты кажутся настолько невероятными, что сложно поверить, чтобы нечто подобное случилось в реальной жизни. Но именно из настоящих событий черпали вдохновение создатели фильмов из нашей подборки. Собрали для вас топ сериалов, в основе которых невыдуманные истории.

Фото: Кадр из сериала «Американцы» Кадр из сериала «Американцы»

«Американцы»

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История о необычном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона во времена правления Рейгана. Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим, и профессиональные отношения уступают место личным. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР , работающий в контрразведке США, в чьи обязанности входит поиск шпионов.

Автор сериала Джозеф Вайсберг сам в прошлом агент ЦРУ . Но на создание шоу его вдохновил не личный опыт, а прочитанные мемуары реальных советских шпионов, живших в Америке в середине 80-х. Полковник СВР Андрей Безруков жил под именем Дональд Говард Хэтфилд, а его жена Елена Вавилова проживала как Трейси Ли Фоли. За несколько десятилетий, проведенных по другую сторону Атлантики, у них родилось двое сыновей Тим и Алекс Фоли. Мальчикам было 16 и 20 лет, когда их родителей арестовали американские спецслужбы, обвинив в международном шпионаже.

Ключевая трагедия этой немыслимой истории заключается в том, что мальчики росли в полной уверенности, что их родители законопослушные американцы, воспитывавшие их в парадигме «русские — враги». Каково же было их удивление, когда этими «врагами» оказались их собственные родственники. Сперва дети уехали в Россию вместе с родителями, но впоследствии приложили много усилий, чтобы получить канадское гражданство и переехать жить в страну кленового листа.

«Викторина»

Сериал рассказывает реальную историю супругов Инграм, оказавшихся втянутыми в крупный неприятный скандал. Чарльз, который служит в британских войсках, решает принять участие в популярном шоу «Кто хочет стать миллионером?». Герою удается выиграть крупную сумму денег, но вскоре ему предстоит отчитаться за каждый унесенный домой цент: Чарльза и его жену подозревают в жульничестве, а их победу аннулируют. Для героев настает момент прощания не только с крупным выигрышем, но и с некоторыми иллюзиями — против них настроен весь мир, а отстаивать свою правоту необходимо под прицелом сотен фотокамер.

В режиссерском кресле проекта уважаемый Стивен Фрирз — двукратный номинант на премию «Оскар» и четырехкратный лауреат Венецианского фестиваля. Пару лет назад он снял аскетичный, но пронзительный сериал «Семейный брак» — о супругах, которые на грани развода пытаются вернуть в свои отношения былую искру. В «Викторине» Фрирз вновь исследует институт семьи на прочность: ставит противоречивых героев в максимально драматические обстоятельства и наблюдает, выстоит или надломится этот союз.

«Дарреллы»

Действие сериала происходит в 1935 году. Симпатичное и взбалмошное английское семейство, состоящее из мамы-вдовы и ее четверых детей — писателя Ларри, охотника Лесли, кокетки Марго и юного зоолога Джерри приезжает на залитый солнцем греческий остров Корфу. Здесь их ждет множество интересных знакомств, открытий и приключений.

Кадр из сериала «Дарреллы»

В основе шоу книга «Моя семья и другие звери», написанная писателем-анималистом Джеральдом Дарреллом, в которой он описал реальную историю своей семьи. Сам писатель рассказывал о создании романа следующее: «Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьезную ошибку, впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы».

Этот узнаваемый шутливый тон автора стал отличительной чертой всех его произведений. Да, в сериале «Дарреллы» нет супругов-шпионов и мошенников, пытавшихся нажиться на телевикторине, но показанные в шоу события все равно кажутся невероятными и захватывающими. Пожалуй, самый ламповый сериал из нашей подборки.

«Побег из тюрьмы Даннемора»

В центре сюжета 51-летняя работница тюрьмы, которая заводит романтические отношения сразу с двумя заключенными и в 2015 году помогает им совершить побег.

Сериал основан на реальной истории побега двух осужденных, приговоренных за убийства к пожизненному заключению, из тюрьмы Даннемора, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. С организацией побега преступникам помогала замужняя женщина-надзиратель, с которой оба заключенных состояли в интимных отношениях. Сериал получился более суровой версией «Побега из Шоушенка», но такой же напряженной и волнительной.

«Неортодоксальная»

Искренняя и надрывная история внутреннего становления юной девушки Эстер, которая растет в ультраортодоксальной еврейской семье, — родственники заранее определили судьбу героини, не оставив ей пространства, чтобы расправить собственные крылья. Несогласная с этим сценарием, Эстер решает сбежать от прошлой жизни и пытается обрести себя в Берлине. Первое время смена места жительства не помогает ей распрощаться с призраками прошлого, но постепенно легкие Эстер наполняются новым, чистым воздухом, она перестает бояться мира вокруг и с восхищением им любуется.

Мини-сериал основан на книжном бестселлере Деборы Фельдман. Роман получился во многом автобиографичным и очень смелым. Выход книги сопровождался громким скандалом, потому что Фельдман удалось показать закулисье хасидских общин, к чему не был готов рядовой читатель.

Если в книге автор отчасти осуждает свое окружение, вынося ему приговор, создатели 4-серийного шоу отказываются от любых оценок и пытаются рассмотреть путь тихой девушки Эстер, осмелившейся обмануть судьбу и найти собственный голос.

«Оранжевый — хит сезона»

Пайпер Чепмен — рядовая жительница Коннектикута. Она любит свою благополучную жизнь и все ее приятные мелочи: душ по утрам, красивый завтрак, занятия любовью. Но случается так, что благодаря своему мимолетному увлечению крупным наркоторговцем Пайпер оказывается заключенной в тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и банально суметь выжить.

Проект основан на автобиографичной книге Пайпер Керман, описавшей свой невероятный опыт тюремного заключения, к которому она не была готова ни физически, ни морально. Герметичная история удачно балансирует между черной комедией и глубокой драмой — ведь где лучше всего познаются люди вокруг, да и ты сам, как не в замкнутом пространстве, в котором вы все оказались против своей воли.

Кадр из сериала «Имя мне ночь»

«Имя мне ночь»

Америка, 1960-е годы. Юная Пэт — дочь белого и афроамериканки, страдает от спивающейся матери, воспитывающей ее в одиночку, сталкивается с процветающим расизмом и другими типичными проблемами того времени.

Все меняется, когда девушка узнает, что ее настоящее имя Фауна Ходел, а женщина, которую она все это время считала матерью, взяла ее на попечение ребенком двадцать лет назад. Фауна решает во что бы то ни стало найти своих биологических родителей. Помочь ей в этом вызвался журналист Джей Синглетери — ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, тоже мечтающий о другой жизни.