5 малоизвестных мини-сериалов на один вечер

Мини-сериалы хороши тем, что их можно "проглотить" за несколько часов — идеальный вариант для тех, кто не любит растягивать просмотр на месяц. Однако достойные шоу не так легко найти. "Рамблер" рекомендует несколько малоизвестных мини-сериалов, которые понравятся даже самым искушенным зрителям.
Фото: Кадр из сериала "Небесный суд"Кадр из сериала "Небесный суд"
"Это грех", 2021
Кадр из сериала "Это грех"
Сериал от сценариста "Доктора Кто" Рассела Ти Дейвиса. Лондон, 80-е. Трое друзей переезжают в столицу, чтобы влюбиться, найти себя и стать счастливыми. На фоне разворачивается эпидемия новой таинственной болезни, которая уносит жизни молодых.
"Спартак: Боги арены", 2010
Кадр из сериала "Спартак: Боги арены"
Исторический сериал рассказывает о жизни предводителя крупнейшего восстания рабов в Римской республике. Сценаристы тщательно изучали записи и документы, чтобы рассказать историю Спартака не только увлекательно, но и правдиво.
"Неортодоксальная", 2020
Кадр из сериала "Неортодоксальная"
19-летняя Эсти живет в ультраортодоксальной еврейской общине в Нью-Йорке. Жизнь жены будущего раввина ей не по душе, и девушка сбегает в Берлин к матери. Озадаченный супруг отправляется в Германию за ней, узнав, что Эсти сама в положении.
"Сражение за тяжелую воду", 2015
Кадр из сериала "Сражение за тяжелую воду"
Вторая мировая война, Норвегия. На заводе в поселке Рьюкан производят тяжелую воду для создания ядерного оружия.
История показана с четырех точек зрения: немецкой, союзников антигитлеровской коалиции, компании-владельцев и команды диверсантов, которые пытаются уничтожить завод.
"Небесный суд", 2011
Кадр из сериала "Небесный суд"
Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — участники Небесного суда, который решает, куда душа человека отправится после смерти. Оба стараются быть беспристрастными, но однажды в дело вмешиваются личные интересы: судить надо мужчину, который сделал предложение вдове Андрея.