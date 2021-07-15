5 малоизвестных мини-сериалов на один вечер

Мини-сериалы хороши тем, что их можно "проглотить" за несколько часов — идеальный вариант для тех, кто не любит растягивать просмотр на месяц. Однако достойные шоу не так легко найти. "Рамблер" рекомендует несколько малоизвестных мини-сериалов, которые понравятся даже самым искушенным зрителям.

Фото: Кадр из сериала "Небесный суд" Кадр из сериала "Небесный суд"

"Это грех", 2021

5 серий по 45 минут

18+

Кадр из сериала "Это грех"

Сериал от сценариста "Доктора Кто" Рассела Ти Дейвиса. Лондон, 80-е. Трое друзей переезжают в столицу, чтобы влюбиться, найти себя и стать счастливыми. На фоне разворачивается эпидемия новой таинственной болезни, которая уносит жизни молодых.

"Спартак: Боги арены", 2010

6 эпизодов по 55 минут

18+

Кадр из сериала "Спартак: Боги арены"

Исторический сериал рассказывает о жизни предводителя крупнейшего восстания рабов в Римской республике. Сценаристы тщательно изучали записи и документы, чтобы рассказать историю Спартака не только увлекательно, но и правдиво.

"Неортодоксальная", 2020

4 серии по 53 минуты

Кадр из сериала "Неортодоксальная"

19-летняя Эсти живет в ультраортодоксальной еврейской общине в Нью-Йорке. Жизнь жены будущего раввина ей не по душе, и девушка сбегает в Берлин к матери. Озадаченный супруг отправляется в Германию за ней, узнав, что Эсти сама в положении.

"Сражение за тяжелую воду", 2015

6 эпизодов по 45 минут

Кадр из сериала "Сражение за тяжелую воду"

Вторая мировая война, Норвегия. На заводе в поселке Рьюкан производят тяжелую воду для создания ядерного оружия.

История показана с четырех точек зрения: немецкой, союзников антигитлеровской коалиции, компании-владельцев и команды диверсантов, которые пытаются уничтожить завод.

"Небесный суд", 2011

4 серии по 48 минут

Кадр из сериала "Небесный суд"