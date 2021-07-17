Турецкие сериалы, которые любят российские зрители

В последнее время турецкие сериалы пользуются популярностью среди российских зрителей. "Рамблер" расскажет о нескольких проектах, которые особенно им полюбились.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

"Постучись в мою дверь"

Девушка по имени Эда работает цветочницей и мечтает уехать учиться в Италию. Однако в ее жизни появляется некий бизнесмен Серкан Болат, который в один миг разрушил все ее мечты. И теперь, чтобы получить грант на обучение, Эда должна на протяжении двух месяцев притворяться его невестой.

"Великолепный век"

Кадр из сериала "Великолепный век"

Именно с этого сериала у многих российских зрителей началась любовь к турецким проектам. В основу "Великолепного века" легли реальные события, произошедшие во времена правления султана Сулеймана I. По сюжету, девушка Александра, взятая в плен турками и названная Хюррем, стала первой его женой. однако перед этим ей пришлось пройти тяжелый путь.

"Черная любовь"

Кадр из сериала "Черная любовь"