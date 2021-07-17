Турецкие сериалы, которые любят российские зрители

В последнее время турецкие сериалы пользуются популярностью среди российских зрителей. "Рамблер" расскажет о нескольких проектах, которые особенно им полюбились.
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
"Постучись в мою дверь"
Девушка по имени Эда работает цветочницей и мечтает уехать учиться в Италию. Однако в ее жизни появляется некий бизнесмен Серкан Болат, который в один миг разрушил все ее мечты. И теперь, чтобы получить грант на обучение, Эда должна на протяжении двух месяцев притворяться его невестой.
"Великолепный век"
Кадр из сериала "Великолепный век"
Именно с этого сериала у многих российских зрителей началась любовь к турецким проектам. В основу "Великолепного века" легли реальные события, произошедшие во времена правления султана Сулеймана I. По сюжету, девушка Александра, взятая в плен турками и названная Хюррем, стала первой его женой. однако перед этим ей пришлось пройти тяжелый путь.
"Черная любовь"
Кадр из сериала "Черная любовь"
Зрители "Черной любви" следят за жизнями безумно влюбленных дочери богатого бизнесмена Нихан и сына простого парикмахера Кемаля. Несмотря на определенные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, они всеми силами пытаются сохранить любовь и веру друг в друга.