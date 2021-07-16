Спойлеры: концовки сериалов, которые всех разочаровали

Дождаться финала любимого сериала и увидеть, как авторы закончили запутанную историю, — одна из главных радостей любого сериаломана. Однако иногда сценаристы выбирают для своих персонажей участь, с которой не согласно большинство зрителей. "Рамблер" собрал сериалы, концовки которых больше всего возмутили общественность. Осторожно, статья содержит спойлеры.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

"Как я встретил вашу маму"

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Что возмутило: персонаж мамы был не так уж важен.

Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

Казалось бы, в сериале с таким названием концовка предопределена сразу. Но сценаристы сделали ход конем. Они ввели в повествование ту самую маму — девушку по имени Трейси. Затем зрителям всего за 20 минут показали их совместную с Тедом Мосби жизнь. А потом выяснилось, что Трейси больна и не выживет. Главный герой вернулся к Робин Щербатски, в которую был влюблен с первой серии. Поклонники были в такой ярости, что закидали телеканал CBS требованиями переснять концовку, и те уступили, выпустив альтернативный финал на DVD.

"Игра престолов"

Что возмутило: резкая перемена поведения Дейнерис и других героев.

Кадр из сериала "Игра престолов"

В мае 2019 концовку одного из успешнейших фэнтези-сериалов всех времен не обливал грязью только ленивый. И было за что: персонажи, образ которых тщательно выстраивался на протяжении 7 сезонов, резко поменяли поведение и логику поступков. Миролюбивая Дейнерис внезапно сжигает Королевскую кавань и всех мирных жителей. Зима, которой пугали все предыдущие сезоны, так и не наступила. Непобедимого предводителя Белых ходоков остановила девочка-подросток. Актеры во многих интервью сами намекали, что не согласны с участью своих персонажей и развитием вселенной в целом.

"Декстер"

Что возмутило: слишком много драмы.

Кадр из сериала "Декстер"