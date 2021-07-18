Почему стоит посмотреть сериал «Засланец из космоса»

Сериал "Засланец из космоса" с самого начала покорил зрителей. Первую серию посмотрело несколько миллионов человек, и большая часть публики осталась в восторге. "Рамблер" сделал разбор соцсетей и разобрался, почему многосерийная кинолента получила такой успех.

Фото: Кадр из сериала «Засланец из космоса» Кадр из сериала «Засланец из космоса»

В 2012 году издательство Dark Horse Comics начало выпуск серии графических романов "Resident Alien" за авторством Питера Хогана и Стива Паркхауса. Комиксы об инопланетянине, вынужденном проживать на Земле, маскируясь под одного из людей, быстро обрели популярность. Читатели отмечали хороший юмор и качественное художественное исполнение, особенно мастерство Паркхауса по изображению мимики. Уже в марте 2013 Хоган объявил о том, что идут переговоры по поводу экранизации, но процесс затянулся, и проект стартовал лишь в 2018 году.

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За дело взялся знаменитый телеканал Syfy, поручивший создание пилотной серии компании Universal Content Productions совместно со студией Стивена Спилберга Amblin TV и издательством Dark Horse Comics.

По сюжету, главный герой сериала — инопланетянин, присланный на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить планету к заселению его собратьями. Он скрывается под личиной доктора Гарри Вандершпигеля, живущего в одиночестве недалеко от маленького городка Пэйшенс в американском штате Колорадо.

"Сериал удачно справляется с одной из главных проблем - проблемой вторичности: в затертом до дыр сюжете про чужака, который оказался в незнакомых ему условиях, создатели сериала находят новые возможности и подходы",

- высказался юзер uncle-ogg - 6129.

Помимо главного героя, которого сыграл Алан Тьюдик , сериал может похвастаться россыпью по-настоящему прекрасных персонажей, колоритных, милых и, что называется, западающих в душу. Постепенно сериал раскрывает характеры второстепенных героев более подробно, открывает особенности отношений между ними, и на удивление следить за этим действительно интересно.

"Отдельно отметим мимику и вообще игру Алана Тьюдика – главного героя. Он сам по себе настолько отдельный жанр, настолько точное попадание в происходящее, что ради него одного уже стоит смотреть весь сезон и даже ждать продолжения",

- написал пользователь под ником Jusus Estdellacos.

Бонусом сериал добавляет и другие сюжетные линии - с расследованием убийства, с поиском Гарри деталей своего корабля, с правительственными агентами, и все это весьма органично переплетается и работает в рамках истории.

По мнению юзера под ником SiberianReview, создателям фильма удалось сделать впечатляющие спецэффекты. Особенно его восхитил образ самого пришельца:

"Похвалить можно и спецэффекты, и графику - в этом плане «Засланец» выглядит весьма качественно. Особенно впечатляет внешний вид пришельца, проработанный до мельчайших деталей".