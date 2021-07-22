Бондарчук и Куценко сыграют в сериале для Netflix

Netflix объявил актерский состав первого российского сериала, который будет снят специально для онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает «Российская газета» в четверг, 22 июля.Речь идет об экранизации романа русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Проект получил название «Анна К». Ранее сообщалось, что главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова.К актерскому составу добавились режиссер Федор Бондарчук (сыграет Алексея Каренина), артисты Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Дарья Верещагина (Кити Щербацкая).Исполнитель роли Алексея Вронского пока остается в секрете. Дата выхода сериала также не раскрывается.Ранее в июле сообщалось, что сериал «Вампиры средней полосы» стал лучшим телепроектом первой половины 2021 года по мнению российских пользователей портала «Кино Mail.ru».