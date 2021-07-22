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В первом российском сериале для Netflix снимутся Бондарчук и Куценко

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад
Netflix объявил актерский состав первого российского сериала, который будет снят специально для онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает «Российская газета» в четверг, 22 июля.
Бондарчук и Куценко сыграют в сериале для Netflix
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет об экранизации романа русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Проект получил название «Анна К». Ранее сообщалось, что главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова.
К актерскому составу добавились режиссер Федор Бондарчук (сыграет Алексея Каренина), артисты Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Дарья Верещагина (Кити Щербацкая).
Исполнитель роли Алексея Вронского пока остается в секрете. Дата выхода сериала также не раскрывается.
Ранее в июле сообщалось, что сериал «Вампиры средней полосы» стал лучшим телепроектом первой половины 2021 года по мнению российских пользователей портала «Кино Mail.ru».
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