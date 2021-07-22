Бондарчук и Куценко снимутся в сериале для Netflix

Опубликован список актеров, которые сыграют в первом российском сериале, снятом специально для онлайн-кинотеатра Netflix. Стриминговый сервис выложил фото с именами в свой официальный русскоязычный Instagram.
Netflix сохранил интригу, не раскрыв имя актера, который исполнит роль Алексея Вронского. Пользователи Instagram заполонили аккаунт русскоязычного Netflix вопросами, кто же сыграет графа, с которым у Карениной случился тайный роман.
"Не все актеры нравятся, но Ходченкова действительно превосходна. Интересно только, кто Вронский", "Надеюсь Петрова в роли Вронского не засунут", "Кто же Вронский, интересно?", — пишут пользователи под фотографией.
Дата выхода сериала также пока неизвестна, однако продакшн "Анны К" уже начался.