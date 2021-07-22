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Бондарчук и Куценко снимутся в первом российском сериале для Netflix

Мира Маркина
59 минут назад
Опубликован список актеров, которые сыграют в первом российском сериале, снятом специально для онлайн-кинотеатра Netflix. Стриминговый сервис выложил фото с именами в свой официальный русскоязычный Instagram.
Бондарчук и Куценко снимутся в сериале для Netflix
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Netflix экранизует роман Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина". Новый проект получит название "Анна К". Ранее было известно, что главную роль исполнит Светлана Ходченкова. Сейчас к актерскому составу добавились Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Дарья Верещагина (Кити Щербацкая).
Netflix сохранил интригу, не раскрыв имя актера, который исполнит роль Алексея Вронского. Пользователи Instagram заполонили аккаунт русскоязычного Netflix вопросами, кто же сыграет графа, с которым у Карениной случился тайный роман.
"Не все актеры нравятся, но Ходченкова действительно превосходна. Интересно только, кто Вронский", "Надеюсь Петрова в роли Вронского не засунут", "Кто же Вронский, интересно?", — пишут пользователи под фотографией.
Дата выхода сериала также пока неизвестна, однако продакшн "Анны К" уже начался.
Сериалы,Анна Каренина,Игра престолов,Александр Цыпкин,Константин Левин,Анна Каренина,Татьяна Догилева,Юлия Александрова,Светлана Ходченкова,Гоша Куценко,Юрий Борисов,Федор Бондарчук,Лев Толстой,Netflix,
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