Актриса «Сватов» пообещала «душераздирающий» финал

Актриса Инна Королёва, исполнившая роль Марии Ковалёвой в сериале «Сваты», пообещала зрителям «душераздирающий» финал седьмого сезона. Об этом артистка заявила в интервью NEWS.ru.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе, — сказала Королёва.

По словам артистки, сериал «Сваты» — это история о надежде и любви.

В седьмом, последнем сезоне «Сватов» снялись Фёдор Добронравов и его сын Виктор (он сыграет Ивана Будько в молодости), Татьяна Кравченко, Николай Добрынин. В эпизодической роли грузинского князя в «Сватах-7» появится актёр Вахтанг Кикабидзе, что вызвало недовольство части российских зрителей.