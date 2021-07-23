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Актриса «Сватов» пообещала «душераздирающий» финал

News.ru
1 час назад

Актриса Инна Королёва, исполнившая роль Марии Ковалёвой в сериале «Сваты», пообещала зрителям «душераздирающий» финал седьмого сезона. Об этом артистка заявила в интервью NEWS.ru.

Актриса «Сватов» пообещала «душераздирающий» финал
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе, — сказала Королёва.

По словам артистки, сериал «Сваты» — это история о надежде и любви.

В седьмом, последнем сезоне «Сватов» снялись Фёдор Добронравов и его сын Виктор (он сыграет Ивана Будько в молодости), Татьяна Кравченко, Николай Добрынин. В эпизодической роли грузинского князя в «Сватах-7» появится актёр Вахтанг Кикабидзе, что вызвало недовольство части российских зрителей.

Также, как стало известно NEWS.ru, в «Сватах-7» точно сыграет актриса Людмила Артемьева, исполнительница роли Ольги Ковалёвой. Хотя ранее Татьяна Кравченко говорила, что её коллега не появится в последнем сезоне сериала. Сама Артемьева косвенно подтвердила, что «Сваты» выйдут без неё, заявив в Instagram, будто её «не приглашают» в проект.

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