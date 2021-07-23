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Королева пообещала "душераздирающий" финал "Сватов"

Мария Грибова
7 часов назад

Актриса Инна Королева, исполнившая роль Марии Ковалевой в сериале "Сваты", пообещала зрителям "душераздирающий" финал седьмого сезона. Об этом артистка заявила в интервью NEWS.ru.

Королева пообещала "душераздирающий" финал "Сватов"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

"Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе",

— заявила актриса.

В седьмом, последнем сезоне «Сватов» снялись Фёдор Добронравов и его сын Виктор (он сыграет Ивана Будько в молодости), Татьяна Кравченко, Николай Добрынин и многие другие.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Павел Табаков рассказал о дочери.

Сериалы,Мария Ковалева,Инна Королева,Татьяна Кравченко,Федор Добронравов,Николай Добрынин,Павел Табаков,
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