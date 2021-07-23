Королева пообещала "душераздирающий" финал "Сватов"

Актриса Инна Королева, исполнившая роль Марии Ковалевой в сериале "Сваты", пообещала зрителям "душераздирающий" финал седьмого сезона. Об этом артистка заявила в интервью NEWS.ru.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

"Я не могу отвечать за всех, но это будет по-хорошему душераздирающе",

— заявила актриса.

В седьмом, последнем сезоне «Сватов» снялись Фёдор Добронравов и его сын Виктор (он сыграет Ивана Будько в молодости), Татьяна Кравченко, Николай Добрынин и многие другие.