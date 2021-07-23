«Надеюсь, Вронский — не Петров»: россияне об «Анне К»

Netflix сообщил о начале съемок сериала по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Впрочем, речь о дословной экранизации не идет. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: @netflixru @netflixru

Заглавную роль сыграет Светлана Ходченкова, ее мужа Алексея Каренина — Федор Бондарчук. В других ролях: Юрий Борисов — Константин Левин, Гоша Куценко — Стива Облонский, Юлия Александрова — Долли Облонская, Дарья Верещагина — Китти Щербатская. Главная интрига кастинга — актер, который исполнит роль Алексея Вронского, возлюбленного Анны. Его имя пока не раскрывается.

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Режиссерами сериала стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор. Последний написал и сценарий сериала совместно с Марией Микулиной. Среди других работ Кантора — «Серебряные коньки», «Мертвое озеро», «Про любовь. Только для взрослых».

@netflixru

Действие романа перенесено в современную Россию. Светская львица Анна замужем за будущим губернатором Петербурга, но изменяет мужу с Вронским, наследником алюминиевой империи. Запретный роман разрушает не только семейную жизнь Анны, но баланс сил в обществе. Сценой для драмы служат исторический Петербург, крайне современная Москва и беспощадная русская деревня.

«Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров», — рассказала Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной и Восточной Европе и России. Ее слова со ссылкой на пресс-службу приводит ТАСС.

Российские пользователи интернета отнеслись к проекту с нетипичным для нашей аудитории энтузиазмом. Большинство зрителей ожидают как минимум интересное зрелище. Таинственный исполнитель роли Вронского также будоражит воображение. Многие отметили блестящий кастинг. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Крэг Хэг: «Отличный замысел и прекрасная актриса в главной роли. Если предыдущие попытки осовременить Каренину не удались, это не значит, что опять будет провал. Стриминговые сервисы дают авторам достаточно свободы и чувство творческого полета, многие проекты сегодня выходят очень хорошо. Думаю, с этой версией Карениной все получится».

molvit.o: «Очень хочется посмотреть на Юру Борисова. Талантливый парень».

evel_gigi: «Здорово! Ждём! Светлана потрясающая! Борисов очень понравился».

merkushalart: «Ходченкову обожаю, она из российских сейчас самая, Борисов классный, вопрос- кто Вронский- ждём! Хороших съёмок!».

_elena_morena_: «Борисов . Надеюсь, Петрова в роли Вронского не засунут».

N0bless: «Если снимут что-то в духе "Даун хаус", то я посмотрю даже».

Viktoriiatomashchik: «Прекрасный состав».

prosto_lunatic: «Нет, ну какого лешего вы ругает каст, пока даже ещё не видели трейлер и сам сериал?! Диванные критики собрались. Да, лица приелись, но может именно тут что-то у них выйдет крутое?»

Впрочем, встречаются и критические комментарии. Одни скептики просто не видят смысла в новой экранизации, если уже есть идеальная (обычно приводят в пример советскую «Анну Каренину»). Другие опасаются, что дух произведения будет опорочен.

Кот Моррис: «*Я буду долго... изобретать велосипед*... Помилуйте, да сколько же можно? Это уже как минимум третий фильм, в котором Анну Каренину переносят в наше время. (Уже были *Умница-красавица* и *До свиданья, мама*). О других экранизациях (с Боярской, Друбич и т.д.) я уж молчу...»

basia.cat: «В наши дни моральные страдания обесценены, а ведь им Лев Николаевич много страниц романа уделил... Да и сама мораль другая - ну подумаешь измена, ну подумаешь развод... Кого сейчас этим удивишь?..Посмотрю ради интереса, как смогли адаптировать Толстого к современности, хотя заранее предполагаю разочарование, ибо подозреваю, что моего любимого русского классика наверняка извратят».