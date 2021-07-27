Первый бурятский ситком покажут по ТНТ

Комедию «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова покажут по каналу ТНТ. Это первый бурятский ситком, который появится в эфире федерального телеканала, сообщает портал «Кубанские новости».

Фото: Кадр из сериала «Маньячелло» Кадр из сериала «Маньячелло»

Сюжет сериала вращается вокруг маньяка из деревни Сосновка, который воспроизводит сцены убийств из классической литературы. Съемки проходили в Бурятии. Главную роль исполнил актер театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, также в проекте снялись ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова. Точная дата выхода сериала пока не раскрывается.

23 июля сообщалось, что в ледовом городке в Улан-Удэ к Новому году поставят фигурки персонажей семейного бурятского мультфильма «Бадма и Чагдар». Герои ленты, созданной Эрдэни Жалцано, станут главными героями парка.