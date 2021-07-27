Первый бурятский ситком покажут по ТНТ

Комедию «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова покажут по каналу ТНТ. Это первый бурятский ситком, который появится в эфире федерального телеканала.

Сюжет сериала вращается вокруг маньяка из деревни Сосновка, который воспроизводит сцены убийств из классической литературы. Съемки проходили в Бурятии. Главную роль исполнил актер театра Улан-Удэ Владимир Барташевич. В проекте приняла участие ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова.