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Первый бурятский ситком покажут по ТНТ

Даня Виттиг
3 часа назад

Комедию «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова покажут по каналу ТНТ. Это первый бурятский ситком, который появится в эфире федерального телеканала.

Первый бурятский ситком покажут по ТНТ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сюжет сериала вращается вокруг маньяка из деревни Сосновка, который воспроизводит сцены убийств из классической литературы. Съемки проходили в Бурятии. Главную роль исполнил актер театра Улан-Удэ Владимир Барташевич. В проекте приняла участие ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему стоит посмотреть сериал "Засланец из космоса".

Сериалы,Жаргал Бадмацыренов,Владимир Барташевич,
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