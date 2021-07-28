Сериалы, которые поймут только женщины

Эти сериалы вдохновляют, позволяют проникнуться чужой историей, от души поплакать и поверить в чудо. Эти проекты отличает от других то, что их смогут понять лишь женщины, потому что мужчины, как многим кажется, ничего в этом не понимают. "Рамблер" расскажет о сериалах, которые понятны лишь прекрасному полу.

Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают" Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

"Почему женщины убивают"

В первом сезоне сериала переплетаются судьбы обитательниц одного дома из нескольких эпох. В 60-х домохозяйка вынуждена скрывать неудачный брак за маской благополучия. В 80-х светская львица шокирована неверностью супруга. А уже в новом столетии адвокат Тейлор тоже узнает об измене мужа. Но их объединяет одно – каждая из них уверена, что их спутники заслуживают смерти. А во втором сезоне зрительниц ждет уже совсем другая история.

"Джинни и Джорджия"

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

Молодая Джорджия Миллер только что потеряла супруга, и чтобы начать новую жизнь она вместе с двумя детьми переезжает в престижный район Массачусетса. Однако переезд вовсе не радует ее дочь Джинни, которой вновь придется привыкать к новой школе и одноклассникам. Стоит отметить, что 15-летняя Джинни вовсе не чувствует себя подростком, во многих аспектах она даже кажется более зрелой, чем ее мама

"И повсюду тлеют пожары"

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"

Элена, роль которой исполнила Риз Уизерспун, считается образцовой женщиной, поскольку успевает воспитывать четырех детей и работать журналисткой. И спустя время она знакомится с новой жительницей Шейкер-Хайтс Мией. Элена даже не подозревает, чем это знакомство обернется для нее.

"Утреннее шоу"

Кадр из сериала "Утреннее шоу"