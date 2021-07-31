3 сериала, которые стоит ждать в августе

В августе любителей сериалов ждет несколько увлекательных премьер. "Рамблер" расскажет о самых интересных из них.

Фото: Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей" Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

"Девять совсем незнакомых людей"

По сюжету, девять совсем незнакомых друг с другом людей, обитателей большого города, съезжаются в австралийский курорт-отель. В течение 10 дней за ними будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Люк Эванс, Мелисса Маккарти и многие другие. премьера запланирована на 18 августа.

"Что, если...?"

Кадр из сериала "Что, если...?"

Для поклонников вселенной Marvel команда приготовила новый мультипликационный сериал о Мстителях, только по одноименной серии комиксов, действие которой разворачивается в параллельных вселенных. В них судьбы супергероев складываются совсем не так, как мы видели ранее. Зрители увидят, что будет, если Человек-паук присоединится к Фантастической четверке, а дядя Бен окажется жив, и еще очень многое другое. Премьера сериала запланирована на 11 августа.

"Мистер Корман"

Кадр из сериала "Мистер Корман"