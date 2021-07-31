Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

3 главные премьеры сериалов, которые стоит ждать в августе

Мария Грибова
3 часа назад

В августе любителей сериалов ждет несколько увлекательных премьер. "Рамблер" расскажет о самых интересных из них.

3 сериала, которые стоит ждать в августе
Фото: Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

"Девять совсем незнакомых людей"

По сюжету, девять совсем незнакомых друг с другом людей, обитателей большого города, съезжаются в австралийский курорт-отель. В течение 10 дней за ними будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Люк Эванс, Мелисса Маккарти и многие другие. премьера запланирована на 18 августа.

"Что, если...?"

Кадр из сериала "Что, если...?"

Для поклонников вселенной Marvel команда приготовила новый мультипликационный сериал о Мстителях, только по одноименной серии комиксов, действие которой разворачивается в параллельных вселенных. В них судьбы супергероев складываются совсем не так, как мы видели ранее. Зрители увидят, что будет, если Человек-паук присоединится к Фантастической четверке, а дядя Бен окажется жив, и еще очень многое другое. Премьера сериала запланирована на 11 августа.

"Мистер Корман"

Кадр из сериала "Мистер Корман"

Молодой калифорнийский учитель Джош Корман, роль которого исполнил Джозеф Гордон-Левитт, недавно пережил расставание с любимой девушкой. Теперь он страдает из-за депрессии и приступов тревоги. При всем этом он будет стараться обрести смысл жизни и счастье. Премьера сериала запланирована на шестое августа.

Сериалы,Мелисса Маккарти,Люк Эванс,Николь Кидман,Джозеф Гордон-Левитт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители