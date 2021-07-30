Лучше «Санты-Барбары»: самые длинные сериалы

30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ сериала «Санта-Барбара». Трансляция закончилась 15 января 1993 года, было снято 2137 серий. В России и странах СНГ сериал стал синонимом бесконечных мыльных опер. И это учитывая тот факт, что в России его показ начался с 217 серии, а завершился на 2040. «Рамблер» вспомнил сериалы, которые превзошли своей продолжительностью сагу о Кэпвеллах, Локриджах и других жителях калифорнийского городка.
На самом деле объемные саги с несколькими тысячами серий для американского телевидения не редкость. Поэтому мы вспомним только настоящих рекордсменов — сериалы с количеством эпизодов больше десяти тысяч.
Сериал телеканала ABC, трансляция которого началась 15 июля 1968 года, а закончилась 13 января 2012 года. Всего в шоу 11 135 серий. Действие происходит в вымышленном городе Лланвью в Пенсильвании. В этой драме впервые были подняты расовые и экономические проблемы американцев. Кстати, в 1988 году для сериала возвели многоуровневую съемочную площадку высотой десять метров, которая могла вращаться вокруг своей оси.
Шоу канала CBS еще не закончилось, в нем минимум 12 023 серий. А его первая серия была показана 26 марта 1973 года. Сюжет вращается вокруг двух семей Генуя-Сити, их личного и профессионального соперничества. Несмотря на социальные тренды последних лет, сериал остается достаточно консервативным. Острые темы, вроде венерических заболеваний, абортов, гендерных проблем, подаются очень аккуратно.
В этом сериале телеканала NBC больше 14 тысяч серий, а сюжет сконцентрирован вокруг жизни американских психиатров в городе Салем. Кроме того, там снимается отец актрисы Дженнифер Энистон, поэтому сериал не раз обыгрывался в «Друзьях».
Этот долгожитель телеканала CBS пробыл в эфире пятьдесят четыре года, с 1956 по 2010 годы. Было отснято 13 858 серий. Двадцать лет, с 1958 по 1978 годы, он считался самым популярным дневным сериалом в Америке. Рассказ о проблемах жителей Окдейла сопровождается комментарием героев за кадром. Как в любом консервативном шоу, каждый аморальный поступок наказывается, спорные темы появились только в конце восьмидесятых годов.
В телехите телеканала ABC свыше четырнадцати с половиной серий. Действие происходит в очередном придуманном городе Порт-Чарльз и главной городской больнице. А стартовал сериал 1 апреля 1963 года и не собирается заканчиваться.
Самая продолжительная мыльная опера в мире, за что и попала в книгу рекордов Гиннесса. Ее трансляция на канале CBS началась в 1952 году, а закончилась в 2009. Но ее история началась еще в 1937 году, когда она выходила как радиошоу. В центре сюжета — непростые отношения шести семей, живущих в пригороде Чикаго. Сериал насчитывает 18 262 эпизода, но две с половиной тысячи вышли в радиоформате.