Лучше «Санты-Барбары»: самые длинные сериалы

30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ сериала «Санта-Барбара». Трансляция закончилась 15 января 1993 года, было снято 2137 серий. В России и странах СНГ сериал стал синонимом бесконечных мыльных опер. И это учитывая тот факт, что в России его показ начался с 217 серии, а завершился на 2040. «Рамблер» вспомнил сериалы, которые превзошли своей продолжительностью сагу о Кэпвеллах, Локриджах и других жителях калифорнийского городка.

Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара" Кадр из сериала "Санта-Барбара"

На самом деле объемные саги с несколькими тысячами серий для американского телевидения не редкость. Поэтому мы вспомним только настоящих рекордсменов — сериалы с количеством эпизодов больше десяти тысяч.

Кадр из сериала «Одна жизнь, чтобы жить»

«Одна жизнь, чтобы жить»

Сериал телеканала ABC, трансляция которого началась 15 июля 1968 года, а закончилась 13 января 2012 года. Всего в шоу 11 135 серий. Действие происходит в вымышленном городе Лланвью в Пенсильвании. В этой драме впервые были подняты расовые и экономические проблемы американцев. Кстати, в 1988 году для сериала возвели многоуровневую съемочную площадку высотой десять метров, которая могла вращаться вокруг своей оси.

Кадр из сериала «Молодые и дерзкие»

«Молодые и дерзкие»

Шоу канала CBS еще не закончилось, в нем минимум 12 023 серий. А его первая серия была показана 26 марта 1973 года. Сюжет вращается вокруг двух семей Генуя-Сити, их личного и профессионального соперничества. Несмотря на социальные тренды последних лет, сериал остается достаточно консервативным. Острые темы, вроде венерических заболеваний, абортов, гендерных проблем, подаются очень аккуратно.

Кадр из сериала «Дни нашей жизни»

«Дни нашей жизни»

В этом сериале телеканала NBC больше 14 тысяч серий, а сюжет сконцентрирован вокруг жизни американских психиатров в городе Салем. Кроме того, там снимается отец актрисы Дженнифер Энистон, поэтому сериал не раз обыгрывался в «Друзьях».

Кадр из сериала «Как вращается мир»

«Как вращается мир»

Этот долгожитель телеканала CBS пробыл в эфире пятьдесят четыре года, с 1956 по 2010 годы. Было отснято 13 858 серий. Двадцать лет, с 1958 по 1978 годы, он считался самым популярным дневным сериалом в Америке. Рассказ о проблемах жителей Окдейла сопровождается комментарием героев за кадром. Как в любом консервативном шоу, каждый аморальный поступок наказывается, спорные темы появились только в конце восьмидесятых годов.

Кадр из сериала «Главный госпиталь»

«Главный госпиталь»

В телехите телеканала ABC свыше четырнадцати с половиной серий. Действие происходит в очередном придуманном городе Порт-Чарльз и главной городской больнице. А стартовал сериал 1 апреля 1963 года и не собирается заканчиваться.

Кадр из сериала «Путеводный свет»

«Путеводный свет»