Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»

Добронравов подчеркнул, что в сезоне должно было быть 16 серий, но «из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле» в итоге сняли около девяти серий. «В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал», — пояснил артист.