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Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Российский актер Федор Добронравов рассказал о продолжении комедийного сериала «Сваты». По предположениям, седьмой сезон выйдет осенью 2021 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Добронравова, режиссер сериала Андрей Яковлев решил снимать седьмой сезон после писем поклонников и количества просмотров сериала на YouTube, которое достигло 2,5 миллиарда. Съемки затянулись на пять лет из-за переездов и приостановки процесса.

Добронравов подчеркнул, что в сезоне должно было быть 16 серий, но «из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле» в итоге сняли около девяти серий. «В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал», — пояснил артист.

Актер высказался о выходе нового сезона и в марте 2021 года. Тогда Добронравов опроверг слухи о том, что седьмая часть телешоу якобы выйдет на экраны в июле. По его словам, на лето были запланированы оставшиеся съемки. «По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — отметил Добронравов.

Сериалы,Андрей Яковлев,Федор Добронравов,
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