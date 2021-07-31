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Добронравов заявил о продолжении сериала "Сваты"

Стелла Шмель
2 часа назад

Актер Федор Добронравов представил на кинофестивале "Хрустальный источникЪ" в Ессентуках киноленту "От печали до радости" Эдурда Парри. В фильме он сыграл вместе со своими детьми.

Добронравов заявил о продолжении "Сватов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист сказал, что его часто узнают на улице, подходят, начинают фотографировать, не особенно обращая внимание на настроение или желание актера сниматься.

"Я так испугался, когда в день открытия фестиваля, появился на звездной дорожке. Такой популярности, как сейчас, у меня никогда не было. Она связана со «Сватами», «6 кадрами», «Ликвидацией». Она все растет и растет. Я не готов к ней",

- рассказал Добронравов "Московскому комсомольцу".

Он поделился, что поклонники сериала "Сваты" буквально атакуют вопросами про продолжение.

"Очень скоро будет продолжение. После шестого сезона в связи с тем, что произошло в мире, мы думали, что на этом все и закончится".

Тем не менее, количество писем и просмотров в YouTube зашкаливало, поэтому режиссер Андрей Яковлев принял решение снять седьмой сезон. Изначально серий должно было быть 16, но будет меньше. Ситуацию со съемками осложняет геополитическая ситуация и пандемия коронавируса.

"Сколько? Точно сказать не могу. Серий 8-9. Мы снимали их на протяжении пяти лет из-за переездов, приостановки производства. В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. .Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал".

Ранее "Рамблер" писал, как изменились жизни актеров с первого сезона "Сватов".

Сериалы,Ликвидация,Андрей Яковлев,Федор Добронравов,Московский комсомолец,
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