Добронравов заявил о продолжении "Сватов"

"Сколько? Точно сказать не могу. Серий 8-9. Мы снимали их на протяжении пяти лет из-за переездов, приостановки производства. В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. .Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал".