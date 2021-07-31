Добронравов заявил о продолжении "Сватов"

Актер Федор Добронравов представил на кинофестивале "Хрустальный источникЪ" в Ессентуках киноленту "От печали до радости" Эдурда Парри. В фильме он сыграл вместе со своими детьми.
Артист сказал, что его часто узнают на улице, подходят, начинают фотографировать, не особенно обращая внимание на настроение или желание актера сниматься.
"Я так испугался, когда в день открытия фестиваля, появился на звездной дорожке. Такой популярности, как сейчас, у меня никогда не было. Она связана со «Сватами», «6 кадрами», «Ликвидацией». Она все растет и растет. Я не готов к ней",
- рассказал Добронравов "Московскому комсомольцу".
Он поделился, что поклонники сериала "Сваты" буквально атакуют вопросами про продолжение.
"Очень скоро будет продолжение. После шестого сезона в связи с тем, что произошло в мире, мы думали, что на этом все и закончится".
Тем не менее, количество писем и просмотров в YouTube зашкаливало, поэтому режиссер Андрей Яковлев принял решение снять седьмой сезон. Изначально серий должно было быть 16, но будет меньше. Ситуацию со съемками осложняет геополитическая ситуация и пандемия коронавируса.
"Сколько? Точно сказать не могу. Серий 8-9. Мы снимали их на протяжении пяти лет из-за переездов, приостановки производства. В Украину поехать не могли, сняли в Белоруссии, наверное, шесть серий, но остановились из-за коронавируса. .Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут. История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал. На площадке не было ни одного случая, чтобы кто-то чего-то сказал".
Ранее "Рамблер" писал, как изменились жизни актеров с первого сезона "Сватов".