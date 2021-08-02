10 лучших эпизодов "Доктора Кто"

Джоди Уиттакер покидает научно-фантастический сериал "Доктор Кто". Актриса исполняла роль Тринадцатого Доктора с 2017 года. Пока неизвестно, кто станет следующим исполнителем главной роли и возьмут ли на должность снова женщину. "Рамблер" собрал эпизоды со всеми Докторами, которые стоит посмотреть, даже если вы не поклонник научной фантастики.
1 сезон, 2 серия
Первое полноценное путешествие из возрожденного сериала. Человечество давно покинуло Землю, и вскоре голубую планету уничтожит Солнце. Девятый Доктор отправляется в будущее, чтобы показать Розе последние минуты жизни ее родного дома.
12 сезон, 5 серия
На ТАРДИС приходит сообщение о вторжении на Землю джудунов — некоего аналога космической полиции. Пришельцы ищут на планете беглеца, который, по всей видимости, скрывается в английском городе Глостер. Между тем Доктор подозревает, что ее спутница Рут — совсем не та, за кого себя выдает.
4 сезон, 7 серия
Доктор и Донна отправляются в 1926 год на вечеринку аристократов, где случайно знакомятся с Агатой Кристи. Сюжет эпизода напоминает детективы знаменитой писательницы: в доме обнаруживают труп, а сама Агата пропадает без вести на одиннадцать дней.
Выпуск к 50-летию "Доктора Кто", 2013 год
В специальном эпизоде, посвященном юбилею сериала, лично появились четыре актера, которые исполняли роль Доктора в разные годы: Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Джон Херт и Питер Капальди. Сражаться такая армия будет против своих давних врагов — далеков и зайгонов.
5 сезон, 10 серия
На одной из картин Винсента Ван Гога Доктор и Эми замечают зловещую фигуру инопланетянина. Путешественники отправляются в Прованс XIX века, чтобы сразиться со космическим злом, а также помочь знаменитому голландцу поверить в себя.
4 сезон, 12 и 13 серии
Кульминация первых четырех сезонов "Доктора Кто" и мега-кроссовер, объединивший массу персонажей из прошлого: Капитана Джека Торчвуда, Сару Джейн, Марту Джонс и Розу Тайлер. Герои объединяются, чтобы противостоять далекам и поставить эмоциональную, но окончательную точку в историях Плохого Волка и Донны.
8 сезон, 4 серия
Первая серия, номинированная на премию Брэма Стокера — награду, которую присуждают произведениям, написанным в соответствии с высшими стандартами хоррора. Доктор и Клара отправляются в детство, где обнаруживают сущность, преследующую пару из одного приключения в другое.
5 сезон, 1 серия
Премьерное появление Мэтта Смита в роли Одиннадцатого Доктора. Путешественник во время исследования временной трещины знакомится с маленькой девочкой Эми Понд. Доктор обещает ребенку вернуться через 5 минут, но по ошибке возвращается через долгих 12 лет.
4 сезон, 8 и 9 серии
Первая серия, в которой появляется Ривер Сонг — будущая (или прошлая) жена Повелителя Времени. Доктор и Донна получают странное сообщение и отправляются в 6-е тысячелетие, в самую большую библиотеку во Вселенной. Всем зданием управляет компьютер с огромным жестким диском, а по углам расставлены статуи со странными посланиями.
3 сезон, 10 серия
Критики не раз признавали эту серию как один из самых страшных эпизодов в истории телевидения в целом. Доктор и Марта пытаются с помощью видеозаписей и писем предупредить Салли Спэрроу, простую девушку из будущего, о большой опасности. Герои остерегают находиться рядом со скульптурами Плачущих Ангелов — они, подобно Медузе Горгоне, способны уничтожать взглядом.