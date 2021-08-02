10 лучших эпизодов "Доктора Кто"

Джоди Уиттакер покидает научно-фантастический сериал "Доктор Кто". Актриса исполняла роль Тринадцатого Доктора с 2017 года. Пока неизвестно, кто станет следующим исполнителем главной роли и возьмут ли на должность снова женщину. "Рамблер" собрал эпизоды со всеми Докторами, которые стоит посмотреть, даже если вы не поклонник научной фантастики.

Фото: Кадр из сериала "Доктор Кто" Кадр из сериала "Доктор Кто"

"Конец света"

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1 сезон, 2 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Первое полноценное путешествие из возрожденного сериала. Человечество давно покинуло Землю, и вскоре голубую планету уничтожит Солнце. Девятый Доктор отправляется в будущее, чтобы показать Розе последние минуты жизни ее родного дома.

"Беглец джудунов"

12 сезон, 5 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

На ТАРДИС приходит сообщение о вторжении на Землю джудунов — некоего аналога космической полиции. Пришельцы ищут на планете беглеца, который, по всей видимости, скрывается в английском городе Глостер. Между тем Доктор подозревает, что ее спутница Рут — совсем не та, за кого себя выдает.

"Единорог и оса"

4 сезон, 7 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Доктор и Донна отправляются в 1926 год на вечеринку аристократов, где случайно знакомятся с Агатой Кристи. Сюжет эпизода напоминает детективы знаменитой писательницы: в доме обнаруживают труп, а сама Агата пропадает без вести на одиннадцать дней.

"День Доктора"

Выпуск к 50-летию "Доктора Кто", 2013 год

Кадр из сериала "Доктор Кто"

В специальном эпизоде, посвященном юбилею сериала, лично появились четыре актера, которые исполняли роль Доктора в разные годы: Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Джон Херт и Питер Капальди. Сражаться такая армия будет против своих давних врагов — далеков и зайгонов.

"Винсент и Доктор"

5 сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

На одной из картин Винсента Ван Гога Доктор и Эми замечают зловещую фигуру инопланетянина. Путешественники отправляются в Прованс XIX века, чтобы сразиться со космическим злом, а также помочь знаменитому голландцу поверить в себя.

"Украденная Земля" — "Конец путешествия"

4 сезон, 12 и 13 серии

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Кульминация первых четырех сезонов "Доктора Кто" и мега-кроссовер, объединивший массу персонажей из прошлого: Капитана Джека Торчвуда, Сару Джейн, Марту Джонс и Розу Тайлер. Герои объединяются, чтобы противостоять далекам и поставить эмоциональную, но окончательную точку в историях Плохого Волка и Донны.

"Слушай"

8 сезон, 4 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Первая серия, номинированная на премию Брэма Стокера — награду, которую присуждают произведениям, написанным в соответствии с высшими стандартами хоррора. Доктор и Клара отправляются в детство, где обнаруживают сущность, преследующую пару из одного приключения в другое.

"Одиннадцатый час"

5 сезон, 1 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Премьерное появление Мэтта Смита в роли Одиннадцатого Доктора. Путешественник во время исследования временной трещины знакомится с маленькой девочкой Эми Понд. Доктор обещает ребенку вернуться через 5 минут, но по ошибке возвращается через долгих 12 лет.

"Тишина в библиотеке" — "Лес мертвых"

4 сезон, 8 и 9 серии

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Первая серия, в которой появляется Ривер Сонг — будущая (или прошлая) жена Повелителя Времени. Доктор и Донна получают странное сообщение и отправляются в 6-е тысячелетие, в самую большую библиотеку во Вселенной. Всем зданием управляет компьютер с огромным жестким диском, а по углам расставлены статуи со странными посланиями.

"Не моргай"

3 сезон, 10 серия

Кадр из сериала "Доктор Кто"