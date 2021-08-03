Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры

В комментариях к анонсу фанаты призвали избежать отсылок к современной политике и трендам. Также юзеры активно обсуждали опубликованный кадр из сериала, на котором запечатлены два гигантских дерева. Одно из них темное, второе — светится. По мнению подписчиков, на снимке изображен Валинор, область на континенте Аман, известная как «бессмертные земли».