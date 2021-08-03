Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры

Катерина Саломе
5 часов назад

2 сентября 2022 года состоится премьера сериала по мотивам кинотрилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Дата выхода была объявлена в Twitter-аккаунте проекта.

Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец" Кадр из фильма "Властелин колец"

В комментариях к анонсу фанаты призвали избежать отсылок к современной политике и трендам. Также юзеры активно обсуждали опубликованный кадр из сериала, на котором запечатлены два гигантских дерева. Одно из них темное, второе — светится. По мнению подписчиков, на снимке изображен Валинор, область на континенте Аман, известная как «бессмертные земли».

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что по мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала.

Сериалы,Игра престолов,Питер Джексон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители