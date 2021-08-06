Сериалы из детства, которые нельзя пересматривать

Есть вещи, словно существующие вне времени. Прошедшие годы даже сделали их лучше, словно вино. А есть фильмы и сериалы, которые навсегда остались в прошлом, — у вас о них замечательные воспоминания, но есть одно очень важное правило: даже не вздумайте их пересматривать.

Фото: Кадр из сериала «Гром в раю» Кадр из сериала «Гром в раю»

То, что радовало двадцать лет назад, абсолютно не работает в наше время, и вместо приятных воспоминаний вы рискуете получить окровавленный от многочисленных фейспалмов лоб.

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ВНИМАНИЕ: во время прочтения этой статьи вам часто будет казаться, что автор не прав и на самом деле наговаривает на ваши любимые шоу. Это нормальная реакция. Главное, не вздумайте пересматривать эти сериалы! Оставьте о них только теплые и ламповые воспоминания. Мы предупредили.

«Капитан Пауэр и солдаты будущего» (1987 1988)

Каждая серия начиналась с максимально пафосного голоса, который рассказывал предысторию:

«Включить энергию! Земля, год 2147. Наследство металлических войн, в которых машины сражались против людей и одержали победу. Биодреды. Создания-монстры, которые охотятся на оставшихся в живых представителей человеческой расы и переводят их в цифровой код. Валкения. Центр империи биодредов. Крепость Лорда Дреда, грозного властителя нового порядка».

Звучит как бред? Это вы просто не видели, что происходило на экране! А там одетые в пластмассовые, раскрашенные под металл доспехи актеры изображали из себя бойцов с биороботами. А биороботы эти стремились оцифровать всех людей. Созданный на основе японского сериала Met­al Hero, «Капитан Пауэр» получился адским провалом — абсолютно детский и вторичный сюжет, невнятная игра актеров и вырвиглазная компьютерная графика.

Что любопытно, японский оригинал оказался успешнее заокеанского последователя — он шел с 1982 аж до 1999 года. И кстати, вернулся в США еще раз в середине девяностых — в виде сериала VR Troop­ers. Но и со второй попытки успеха у западного зрителя не завоевал.

Не помогло и то, что над сериалом работал Джозеф Стражински, один из создателей «Вавилона 5», а каждая серия стоила по одному миллиону долларов (огромные деньги по меркам тогдашнего телевидения). Ощущение, что создатели просто закапывали эти деньги в землю. Желающим пересмотреть хватит и заставки — после нее вы еще долго не будете подходить к этому сериалу.

В девяностые же это была бомба. Постапокалипсис и лазерное оружие, энергетические доспехи и компьютерные, абсолютно неземные биодреды (это не ошибка, их и в самом деле так зовут). Мы даже устроили пункт управления доспехами в старом сарае у бабушки, и оттуда раздавалось: «Включить энергию!» по десять раз за день.

«Гром в раю» (1993 1994)

Да, вы прочитали эти слова, а в голове у вас уже заиграла музыка из заставки. Тропические острова, красотки в бикини и перекачанный, как перевязанная бечевкой краковская колбаса, рестлер Терри «Халк» Хоган.

А еще супервысокотехнологичный катер — маленький снаружи (брать большой для съемок было слишком дорого), но огромный внутри — просторная каюта, машинное отделение, шлюз для водолазных работ, даже небольшой карцер для плененных злодеев и все это в катере шириной два метра!

Сюжет по нынешним меркам очень слаб. Мы хорошие, а вот злодеи они мешают хорошим ребятам пить коктейли и шутить о знойных красотках на пляже. Поэтому мы, бывшие морские котики, поплывем и всех перестреляем. Катер «Гром» имеет искусственный интеллект с голосовым управлением, генерирует силовое поле и, судя по сюжету, пару раз гонял через всю Атлантику без дозаправки.

Смотреть в сериале, кроме заставки, решительно нечего. Да и она уже не так радует, как четверть века назад. Драки и перестрелки поставлены из рук вон плохо и, кажется, состоят из одного только самолюбования Халка Хогана, который даже оружие держит так, чтобы подчеркнуть свои бицепсы.

С актерской игрой не просто беда — о ней, видимо, никто вообще не задумывался. Да что уж говорить об игре, если одну из главных героинь, дочь Халка, играют попеременно две разных, пусть и похожих актрисы.

Но как взахлеб мы смотрели этот сериал, стараясь успеть после школы на дневной показ. Многие увлеклись физкультурой, глядя на главного героя — рестлера и бодибилдера. И катер такой хотелось иметь, и с красотками познакомиться. Не сериал, а живое воплощение мечты

«Рыцарь дорог» (1982 1986)

Еще одна мечта детства: гонять на черном автомобиле, подвозить прекрасных девушек, а если они попали в беду, — выручать их.

Да и машина не простая, а КИТТ (KITT) — автомобиль Pon­ti­ac Fire­bird Trans Am, снабженный искусственным интеллектом, способным и шутки не хуже «Алисы» или «Сири» шутить, и автопилотом работать, и преступников по базе данных искать. Плюс к этому всему — сверхпрочный молекулярный щит и разгон до 643 километров в час.

На супермашине гонял бывший полицейский Майкл Найт и доставлял справедливость в каждый дом. Ну да, к нему в машину подсаживались симпатичные девчонки и рассказывали о своей проблеме, чаще всего связанной с каким-нибудь преступником или психопатом, а Найт на двоих с автомобилем ее решал. Практически аналог «Комиссара Рекса», только Рекс не шутил и не умел разгоняться до немыслимых скоростей.

Прекрасный дизайн искусственного интеллекта — красная полоска светодиодов, делавших КИТТ похожим на пульт от телевизора. Голосовой интерфейс. Уровень сюжета очень средний: сериал смотрели либо из-за КИТТ — если вы парень, либо из-за Хассельхофа — если вы девушка. Впрочем, возможны варианты

Да, это шоу транслировало в наши головы мечты — вырасти, купить спорт-кар, оснастить его искусственным интеллектом и гонять, где вздумается. Кроме того, «Рыцарь дорог» был отличным дополнением к коллекции вкладышей «Турбо».

«Воздушный волк» (1984 1987)

А вот фильм и сериал о прекрасном, только что вылетевшем из секретной американской лаборатории вертолете, способном мчаться быстрее звука. На самом деле вертолет — немного приукрашенный декоративными обвесами Bell 222, которому такие скорости не снились и на чертежном столе. Но какая разница!

Опять же, как и в «Громе в раю», границ не существовало, а пилот при желании мог махнуть и в Сибирь, и на Дальний Восток, и на ближний запад. Нет систем ПВО, достойных «Воздушного волка», и нет равных ему боевых машин!

Противников придумали огромное множество — от ливийско-русских Doger T 36 (вот только не спрашивайте, что это обозначает), до МиГ-23 и МиГ-25, абсолютно не похожих на реальные самолеты. Ну а двойная серия про Советский Союз так и вообще разошлась на мемы. Да-да, та самая, где рассказывалось про «Ставоград Ядреный Завод», на котором рос уровень «овноурсов», в результате чего случилась «туча фзнамзон» и прочие события.

В общем, давайте честно — сегодня этот сериал смотреть вообще невозможно. Разве что для смеха. Хотя ведь где еще в то время можно было увидеть столько разной военной техники, пусть и не похожей на себя? «Топ Ган» засмотрели напрочь, а тут вертолеты показывали красиво