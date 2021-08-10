5 жизнеутверждающих сериалов о конце света

Одни режиссеры снимают об апокалипсисе мелодрамы и хорроры, другие предпочитают смешить зрителя, пока на фоне уничтожается Земля. "Рамблер" советует, что посмотреть, когда мир идет ко дну.
1 сезон, Великобритания
Экранизация знаменитого научно-фантастического романа Дугласа Адамса. Артур Дент узнает, что два дома подлежат сносу. Первый — его собственный маленький коттедж, который неудачно построили на пути высокоскоростного шоссе. Второй — планета Земля, так неудачно вставшая там, где в будущем должна пролегать межгалактическая трасса. Вместе с соседом Фордом Префектом герой успевает поймать пролетающий мимо звездолет, дабы улететь с голубой планеты за пару минут до ее уничтожения.
1 сезон, Великобритания, США
Демон Кроули и ангел Азирафаэль давно живут на Земле, оберегая мир и спокойствие — каждый со своей стороны. Двум непохожим служителям потустороннего придется объединить силы, чтобы предотвратить пришествие антихриста.
1 сезон, Великобритания, США
Крупный метеорит вскоре ударит по планете и прервет род человеческий. Несколько групп людей из разных стран и социальных слоев отправляются к спасительному бункеру. Герои не догадываются, что связаны с хозяйкой бомбоубежища семейными узами.
1 сезон, США
Беспокойная и стремящаяся к стабильности Иви встречает парня Ксавье, у которого семь пятниц на неделе. Герой уговаривает девушку составить список вещей, которые нужно успеть до конца света. По мнению Ксавье, апокалипсис наступит ровно через восемь месяцев и двенадцать дней.
1-й сезон, США
Бог решил сменить карьеру и покончить с проектом "планета Земля", уничтожив человечество одним щелчком. Его новый проект — крутящаяся по собственной оси закусочная. Ангелы Крейг и Элайза уговаривают творца подождать две недели, чтобы найти в Земле хоть какой-то смысл.