5 жизнеутверждающих сериалов о конце света

Одни режиссеры снимают об апокалипсисе мелодрамы и хорроры, другие предпочитают смешить зрителя, пока на фоне уничтожается Земля. "Рамблер" советует, что посмотреть, когда мир идет ко дну.

Фото: Кадр из сериала "Чудотворцы" Кадр из сериала "Чудотворцы"

"Путеводитель по Галактике для автостопщиков", 1981

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1 сезон, Великобритания

Кадр из сериала "Путеводитель по Галактике для автостопщиков"

Экранизация знаменитого научно-фантастического романа Дугласа Адамса. Артур Дент узнает, что два дома подлежат сносу. Первый — его собственный маленький коттедж, который неудачно построили на пути высокоскоростного шоссе. Второй — планета Земля, так неудачно вставшая там, где в будущем должна пролегать межгалактическая трасса. Вместе с соседом Фордом Префектом герой успевает поймать пролетающий мимо звездолет, дабы улететь с голубой планеты за пару минут до ее уничтожения.

"Благие знамения", 2019

1 сезон, Великобритания, США

Кадр из сериала "Благие знамения"

Демон Кроули и ангел Азирафаэль давно живут на Земле, оберегая мир и спокойствие — каждый со своей стороны. Двум непохожим служителям потустороннего придется объединить силы, чтобы предотвратить пришествие антихриста.

"Ты, я и конец света", 2015

1 сезон, Великобритания, США

Кадр из сериала "Ты, я и конец света"

Крупный метеорит вскоре ударит по планете и прервет род человеческий. Несколько групп людей из разных стран и социальных слоев отправляются к спасительному бункеру. Герои не догадываются, что связаны с хозяйкой бомбоубежища семейными узами.

"Завтра не наступит", 2016

1 сезон, США

Кадр из сериала "Завтра не наступит"

Беспокойная и стремящаяся к стабильности Иви встречает парня Ксавье, у которого семь пятниц на неделе. Герой уговаривает девушку составить список вещей, которые нужно успеть до конца света. По мнению Ксавье, апокалипсис наступит ровно через восемь месяцев и двенадцать дней.

"Чудотворцы", 2019

1-й сезон, США

Кадр из сериала "Чудотворцы"