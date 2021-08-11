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В ожидании новой серии «Сплетницы»: самые стильные сериалы

Анастасия Иванова
4 часа назад

Пока в Сети спорят о том, заслуживает ли новая «Сплетница» звание самого стильного сериала этого года, «Рамблер» решил собрать свой топ модных проектов.

В ожидании «Сплетницы»: самые стильные сериалы
Фото: Кадр из сериала "Сплетница"Кадр из сериала "Сплетница"

«Элита»

Сериал об элитной школе «Лас Энсинас» покорил сердца поклонников буквально по всему миру. И пока одни делят главных красавчиков и пристально следят за их жизнью вне проекта, другие берут на заметку стильные образы героинь. Кстати, создатели шоу подтвердили, что уже вовсю идут съемки пятого сезона (предыдущие четыре смотрятся на одном дыхании – будет чем заняться в выходные).

Кадр из сериала "Элита"

«Убивая Еву»

Главную героиню этого проекта Вилланель в СМИ называют «модной убийцей»: ее наряды разбирают до мельчайших деталей, а поисковые запросы Pinterest на аутфиты благодаря сериалу выросли на 1060 %.

Напомним, по сюжету аналитик MI5 Ева Поластри ведет охоту на наемную убийцу Вилланель.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Эмили в Париже»

История американки Эмили, приехавшей в Париж по работе, подарила нам не только красивые виды Франции, но и идеи для стильных образов (хотя мы и не горим особым желанием каждый день бегать в офис на шпильках). Правда, далеко не все оценили очарование шоу – проект вызвал волну критики за то, что показывает французов и их культуру слишком клишированными.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Голливуд»

Мини-сериал (всего семь эпизодов) об эпохе 40-х: молодые таланты стягиваются в Калифорнию в поисках славы и готовы на все, чтобы покорить «фабрику грез». В программе – шикарные костюмы, мартини за завтраком и проблемы неравенства (социального, гендерного и расового).

Кадр из сериала "Голливуд"

«Почему женщины убивают»

Комедийная сериальная драма об убийствах, совершенных женщинами, для тех, кто хочет и посмеяться, и поплакать. Проект не только смешной, но и очень красивый.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Сериалы,Элита,Сплетница,Убивая Еву,
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