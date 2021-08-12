Вместо Голливуда: увлекательные европейские сериалы

Европейские сериалы уже давно ничем не уступают голливудским. В доказательство «Рамблер» собрал самые атмосферные проекты с непредсказуемыми поворотами сюжета и запутанными расследованиями, захватывающими с первых минут.
История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Проект оценят как фанаты Гарри Поттера, так и поклонники Шерлока Холмса.
История об агенте Карле Гамильтоне (этакий «шведский Джеймс Бонд»), которые берется за опасное расследование после серии взрывов и кибер-атак в Стокгольме. Все следы его невидимого врага ведут к русской, шведской и американской разведкам.
По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде. Сериал зайдет всем любителям эффектных развязок и мрачных скандинавских проектов.
Действие происходит в Берлине в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием преступлений. Это самый дорогой немецкий сериал в истории (бюджет составил 40 миллионов евро).