Вместо Голливуда: увлекательные европейские сериалы

Европейские сериалы уже давно ничем не уступают голливудским. В доказательство «Рамблер» собрал самые атмосферные проекты с непредсказуемыми поворотами сюжета и запутанными расследованиями, захватывающими с первых минут.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Проект оценят как фанаты Гарри Поттера, так и поклонники Шерлока Холмса.

Кадр из сериала "Страйк"

«Гамильтон»

История об агенте Карле Гамильтоне (этакий «шведский Джеймс Бонд»), которые берется за опасное расследование после серии взрывов и кибер-атак в Стокгольме. Все следы его невидимого врага ведут к русской, шведской и американской разведкам.

Кадр из сериала "Гамильтон"

«Мост»

По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде. Сериал зайдет всем любителям эффектных развязок и мрачных скандинавских проектов.

Кадр из сериала "Мост"

«Вавилон-Берлин»

Действие происходит в Берлине в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием преступлений. Это самый дорогой немецкий сериал в истории (бюджет составил 40 миллионов евро).