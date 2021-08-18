Лучшие сериалы первой половины 2021 года

Засмотрели культовые сериалы до дыр? «Рамблер» собрал лучшие проекты первой половины 2021 года для тех, кто постоянно находиться в поисках чего-нибудь новенького.
История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 20 века, который мастерски владеет приемами маскировки и планирует ограбить Лувр. В главной роли – Омар Си.
Мини-сериал рассказывает историю одного из самых известных злодеев киновселенной Marvel – Локи. События проекта разворачиваются после финальных «Мстителей», когда в руки героя попадает Тессеракт, позволяющий путешествовать во времени. В главной роли любимец зрителей Том Хиддлстон!
Долгожданная перезагрузка культового сериала 2007-го. Проект сфокусируется на новом классе подростков из нью-йоркской частной школы, которые встретили сталкера спустя девять лет после того, как рассекретили оригинальную Сплетницу.
Захватывающий психологический триллер, рассказывающий историю Лизи Лэндон, которая пытается справиться с утратой супруга – знаменитого писателя Скотта Лэндона. Спустя два года с момента его гибели главная героиня находит вход в параллельное измерение и сталкивается с ужасными секретами, которые ей в наследство оставил Лэндон. Сериал снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, главную роль в проекте сыграла Джулианна Мур.
Мистическая утопия Дмитрия Глуховского о молодых москвичах, которые бегут от своих проблем в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Однако беззаботное приключение оборачивается чередой загадочных событий, которые еще больше приближают то, от чего они бежали.