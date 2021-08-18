Лучшие сериалы первой половины 2021 года

Засмотрели культовые сериалы до дыр? «Рамблер» собрал лучшие проекты первой половины 2021 года для тех, кто постоянно находиться в поисках чего-нибудь новенького.

Фото: Кадр из сериала "Люпен" Кадр из сериала "Люпен"

«Люпен»

История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 20 века, который мастерски владеет приемами маскировки и планирует ограбить Лувр. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

«Локи»

Мини-сериал рассказывает историю одного из самых известных злодеев киновселенной Marvel – Локи. События проекта разворачиваются после финальных «Мстителей», когда в руки героя попадает Тессеракт, позволяющий путешествовать во времени. В главной роли любимец зрителей Том Хиддлстон!

Кадр из сериала "Локи"

«Сплетница»

Долгожданная перезагрузка культового сериала 2007-го. Проект сфокусируется на новом классе подростков из нью-йоркской частной школы, которые встретили сталкера спустя девять лет после того, как рассекретили оригинальную Сплетницу.

Кадр из сериала "Сплетница"

«История Лизи»

Захватывающий психологический триллер, рассказывающий историю Лизи Лэндон, которая пытается справиться с утратой супруга – знаменитого писателя Скотта Лэндона. Спустя два года с момента его гибели главная героиня находит вход в параллельное измерение и сталкивается с ужасными секретами, которые ей в наследство оставил Лэндон. Сериал снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, главную роль в проекте сыграла Джулианна Мур.

Кадр из сериала "История Лизи"

«Топи»

Мистическая утопия Дмитрия Глуховского о молодых москвичах, которые бегут от своих проблем в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Однако беззаботное приключение оборачивается чередой загадочных событий, которые еще больше приближают то, от чего они бежали.